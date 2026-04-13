Se restablece la normal operatividad en el Puerto de Bahía Blanca

Ya está en funcionamiento un refuerzo efectivo de fuerzas de seguridad en las rutas de acceso al puerto de Bahía Blanca y en las inmediaciones de la playa de camiones El Triángulo, para garantizar la libre circulación y la integridad física de los transportistas que circulen por ellas.

La decisión se tomó en base al conflicto que se viene dando en los últimos días con los transportistas de carga de granos, con retenes en las principales rutas y accesos a los más importantes nodos portuarios del país, lo que imposibilita el normal desarrollo de la actividad.

Según se indicó, el objetivo de la medida "es brindar las garantías necesarias para que los despachantes y choferes puedan retomar la carga y descarga de mercadería sin temor a represalias".

En ese sentido, a través de un comunicado firmado por distintas entidades vinculadas al sector agroexportador a nivel local y nacional -titulado Restablecimiento de la Seguridad y Normal Operatividad Portuaria-, se instó "a todos los actores de la cadena a reanudar el envío de mercadería a la máxima brevedad posible".

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"Con la presencia de las fuerzas de seguridad, ratificamos nuestro compromiso de salvaguardar el derecho constitucional al trabajo", expresa el texto.

El documento lleva la firma de instituciones como la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

También adhieren al comunicado la Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca, el Centro de Corredores de Cereales, Oleaginosas, Frutos y Productos de Bahía Blanca, el Centro de Exportadores de Cereales, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Confederaciones Rurales Argentinas, el Consejo Agroindustrial Argentino, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la Federación Argentina de la Industria Molinera, la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales y la Sociedad de Acopiadores de Cereales, Zona Bahía Blanca.

La medida de fuerza de los transportistas se debe al reclamo de una recomposición tarifaria por el incremento de los costos operativos, principalmente del combustible.

Al respecto, desde la Cámara de Puertos Privados de Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales se señaló que "si bien entendemos el planteo de fondo, la falta de acuerdo y el rechazo de la propuesta ofrecida están afectando el desarrollo de la logística en plena cosecha".

"Esto representa graves inconvenientes como retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas a nuestro país", se expresó.