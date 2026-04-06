Qué pasará con los combustibles en Bahía Blanca cuando termine el conflicto en Medio Oriente

El valor de los combustibles líquidos en nuestro país experimentó un incremento del 20% como consecuencia del aumento del petróleo a partir de la guerra en Medio Oriente. Una vez que el conflicto termine, se estima que el valor del barril de crudo Brent regrese a su precio normal, aunque esa baja no se vería reflejada en su totalidad en los surtidores de Bahía Blanca y el país.

Así lo confirmó el titular de la Cámara de Estacioneros de Bahía Blanca, Favio Rodríguez, quien analizó que si bien los precios actuales están "un poquito arriba" de lo debido y que el sector espera una corrección a la baja, el precio actual se retrotraería entre el 6 y el 7%, lejos del actual porcentaje de suba.

Ese cálculo se explicaría por un retraso del orden del 10% que tenían los precios a fines de febrero respecto de la inflación, a lo que habría que adicionarle un incremento del 3% de principios de marzo dispuesto por el Gobierno en concepto de impuestos. De este modo, el porcentaje final de aumento —si todo concluyera hoy y se normalizara el Brent a 70/75 dólares por barril— sería del orden del 13%.

En diálogo con Noticias en Compañía, que se emite por LU2, el empresario explicó que las petroleras realizaron un ajuste preventivo ante la escalada del barril de crudo, que llegó a tocar los US$ 110. A esto se sumó "un colchoncito" extra por la medida gubernamental de no tocar los valores por los próximos 45 días.

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"Veníamos con un retraso de unos 10 puntos, más o menos. Si a eso le agregamos los tres puntos por los impuestos que aumentaron, la baja debería ser de unos 7 puntos respecto del precio actual para llevar los combustibles a una paridad con el ajuste por índice de precios", sostuvo.

Rodríguez estimó que los valores "casi llegaron a un techo" y que "el escenario que se plantea es que se mantengan o que retrocedan un poquito una vez que el barril Brent recupere la tranquilidad".

"Así, el combustible debería retroceder por debajo de los $2.000 por litro", calculó.

Además, afirmó que en el último mes se dio una caída de entre el 5 y el 10% en el nivel de ventas en las estaciones de servicio.

"Marzo es un mes en el que históricamente caen un poco los combustibles, ya que se termina la temporada estival, que genera mucho movimiento turístico. Siempre hay un descenso en el volumen. Sin embargo, en el balance interanual ya notábamos una baja. En abril, que comienza con los precios altos, veremos qué ocurre", manifestó.