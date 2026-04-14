Caso Bahiense del Norte: "Esta causa es aún más grave", dijo el familiar de una víctima

El abogado Sebastián Mazza, esposo de una de las víctimas fatales del siniestro ocurrido hace algo más de dos años en el club Bahiense del Norte, que dejó como saldo 13 fallecidos y decenas de heridos, consideró que resultan graves los delitos de presunto encubrimiento y falso testimonio que forman parte de una causa que se desprendió de la investigación principal.

Como se informara, en la víspera, por pedido de la fiscal Marina Lara y autorizados por la Justicia de Garantías, se llevaron adelante una serie de siete allanamientos en los que se incautaron teléfonos celulares que serán peritados.

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"Nos tomaron por sorpresa (los operativos). No sabemos qué es lo que se ha obtenido, porque eso seguramente llevará tiempo. Lo que sí puedo decir es que esta es una causa realmente grave, por cuanto se origina a raíz de una denuncia realizada por el propio fiscal (Cristian) Aguilar, que investiga la causa inicial del estrago ocurrido el 16 de diciembre de 2023", indicó el letrado, quien se presentó como particular damnificado en ambas causas.

En declaraciones al programa Panorama de LU2, Mazza sostuvo también que "cuando avanzaba la investigación (principal) surgieron elementos realmente complejos que hicieron que la causa cambie 180º".

Mencionó que en ese momento se detectó "el hecho de que los dirigentes del club, entre otras cuestiones, y vinculándose con gente con la que no debieron tener contacto previo, porque uno de ellos estaba actuando como perito ad hoc designado por la fiscalía, habrían realizado una serie de maniobras para tratar de evitar que se llegue a la verdad o encubrir eventualmente a los responsables".

"A criterio nuestro esta causa es aún más grave, porque se trata de actividades y conductas de carácter doloso, es decir, intencionales".

Más adelante describió que "un informe preliminar realizado por tres ingenieros designados por el Ministerio Público dos días después del hecho es lapidario y terminante en cuanto a que esa pared no reunía ninguno de los requisitos de seguridad, sin columnas, sin vigas y sin estar vinculado al techo, entre otras cosas. Sospechosamente, casi dos meses después se trata de generar otro informe donde empiezan algunas relativizaciones respecto del viento y cosas que no estaban contempladas en un inicio".

Sobre la actuación de los investigados, refirió que "más allá de que creo cada uno de los sospechosos tendría una actuación particular, de esos audios surge que hay una persona muy proactiva, muy inteligente y muy fría. El 20 de diciembre estábamos velando a las víctimas y ese día ese individuo desplegó una batería de actividades para tratar de evitar las responsabilidades que él mismo reconoce en un audio. A las 48 horas de este desastre, esta persona ya tenía la certeza de que tenían un problema penal".

"Esto me soprendió malamente, por la maquinación maquiavélica que llevaron o pretendieron llevar adelante para servirle todo podrido al fiscal y que no pudiera investigar".

Finalmente, consideró que "sospechosamente el club sigue abierto. No entiendo cómo no está clausurado. Hay una pericia que 8 meses después dice que hay una pared espejo que tiene las mismas deficiencias estructurales. ¿Qué más falta? ¿Otros muertos?".