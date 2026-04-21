Reyes: "Cada vez que hay una crisis con el transporte público no le podemos echar la culpa a Nación"

En medio de la tregua entre el Ejecutivo municipal y los transportistas, el concejal de La Libertad Avanza, Mauro Reyes, habló en LU2, e indicó que no se puede poner de excusa la falta del fondo compensador de Nación, ya que este fue cubierto en su momento con el aumento del pasaje y que, ahora, hay que discutir la reestructuración del transporte público.

"Una aprobación definida en el Concejo Deliberante determinó la emergencia en el transporte público y se dio un aumento bastante fuerte en ese momento del boleto, entendiendo que la quita del fondo compensador iba a ser, valga la redundancia, compensada por ese aumento de boleto, entonces entendemos que esa quita estuvo saldada y si cada vez que tenemos algún tipo de dificultad con el sistema del transporte, vamos a volver sobre la quita de 2024, me parece un análisis bastante corto", dijo el edil.

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"Creo que la política local, tanto oficialismo como oposición, tenemos que pensar un poco más en lo que nos acude en el trabajo a nosotros en el día a día y tratar de solucionar el problema del transporte público y dejar de echar la culpa al gobierno nacional con la quita del fondo compensador o al gobierno provincial con la redistribución que hace en beneficio del AMBA y dándole casi un 50 o 60 por ciento más de subsidios que a las ciudades del interior. Creo que si seguimos enviando el problema para arriba o excusándonos en los gobiernos superiores, no vamos a llegar a una solución del sistema de transporte público de pasajeros para la ciudad", reflexionó.

Las discusiones en los últimos años han girado en torno al precio del servicio y no se ha intentado abordar el problema desde otra arista, en este sentido Reyes coincidió en este aspecto, planteando una diferenciación en el precio según la distancia recorrida y otras alternativas al modelo actual:

"Muchas veces se ha acotado la discusión al precio del boleto y se apunta al análisis a los subsidios, tanto de Nación, Provincia y el municipal, y se deja el análisis de costos, como también el análisis de por qué las personas cada vez utilizan menos el transporte público, según datos que otorgan las empresas y el sistema SUBE. Hay que apuntar a esas dos cuestiones", dijo el edil.

"Primero, con respecto a costos, empezar a focalizar, como dicen los representantes de las empresas, a que el colectivo cuando va lleno o casi lleno es un colectivo que resulta en ganancia. El problema son aquellas unidades que transitan por la ciudad en tramos muy largos, de muchas cuadras, vacíos o semivacíos. Entonces, creo que tenemos que poner el ojo en darle un servicio que complete los colectivos, que sea atractivo para el usuario, especialmente en horarios picos, en horario de trabajo, escolaridad y demás".

"Tenemos que trabajar en una tarifa que tenga una subdivisión por tramos. Los cortos subsidian aquellos tramos más largos, entendemos eso como injusto. Creo que aquellos tramos más largos tienen que pagar una tarifa diferencial a aquellos más cortos, como también para premiar a aquel que utiliza el transporte público por algunas escasas cuadras y que sea atractivo también utilizarlo y evitar otro medio de transporte", afirmó.

Reyes indicó que el Municipio puede aportar también al debate de una reestructuración de los recorridos y que esa discusión se tiene que dar en el Concejo Deliberante como el lugar idóneo para dicha misión:

"El Municipio puede hacer lo propio y acompañaremos desde el Concejo, si se trabaja en un sistema de red de conexión de líneas, especialmente por cuadras asfaltadas o de tierra en buen estado. Son varias las cuestiones que se pueden analizar en esa mesa, que entiendo tiene que ser dentro del Concejo porque es donde están los representantes de los ciudadanos y también donde se establecen las normas a largo plazo, como cualquier legislativo".