Jésica Cirio, embarazada a los 41 años: "Llega en un buen momento"

La modelo y exconductora Jésica Cirio confirmó ayer en LAM que está en la dulce espera de su primer hijo varón con su novio, el empresario Nicolás Trombino. Según la información de Ángel de Brito, la futura mami está cursando su tercer mes y medio de gestación.

Cirio decidió hacer pública la noticia porque su hija Chloe, producto de su relación con el político Martín Insaurralde, ya estaba al tanto de que iba a tener un hermanito.

"Ya le conté a Chloe, así que bueno, ya está, ya podés contarlo tranquilo y de verdad te agradezco, ya que lo sabés hace un tiempo y para mí era importante primero que lo sepa la nena, así que bueno, nada, te mando un beso enorme. Te quiero", le dijo la modelo al conductor de LAM.

En otras declaraciones a prensa, la exconductora mencionó que, si bien no fue un embarazo planeado, cree que este bebé llega "en un buen momento de su vida".

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"Me enteré hace un mes aproximadamente y, a partir de ese momento, comencé con todos los estudios necesarios para asegurarme de que todo estuviera bien. No fue una decisión premeditada, aunque estamos felices. No lo habíamos planeado, pero sí lo pensábamos para más adelante. La vida a veces sorprende de maneras inesperadas y creo que este embarazo llegó en un buen momento de mi vida, a los 41 años", declaró.

"Recibo este embarazo con mucha felicidad. Creo que un niño siempre trae alegría y, en este momento de mi vida, siento que llega para sanar y aportar felicidad. Para mí, para Chloe, para su papá, es una etapa que nos une y nos fortalece", sumó a Teleshow.

Desde sus dos escandalosas separaciones bajo el ojo público, Cirio se encuentra en una nueva etapa de su vida donde prefiere mantener su vida en bajo perfil, al igual que su pareja, a quien nunca ha mostrado en redes sociales, ni ha asistido a eventos públicos juntos.

La pareja confirmó su relación en noviembre del año pasado, tras haber sido vistos juntos compartiendo cenas por Puerto Madero, barrio porteño donde ambos residen. Actualmente no conviven, pero están dando "paso a paso" para fortalecer su vínculo desde la noticia del bebé.

Nicolás Trombino es un empresario de 43 años, propietario de una cadena de supermercados mayoristas, con fuertes contactos en el sector público y entre varios políticos. (NA)