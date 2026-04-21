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Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña. 

Fotos: Archivo La Nueva.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.404 para la venta y de $1.352 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,03% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.425,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, lo mismo que ayer, y a $1.410,00 (sin cambios) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.820,00 (sin cambios); el MEP cotiza a $1.416,89 (+0,2%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.471,69 (+1,0%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 531 puntos básicos (+0,95%).

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