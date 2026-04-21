Con Lautaro en la tribuna, Inter le ganó un partido increíble al Como y sueña con el doblete

Inter consiguió un gran triunfo esta tarde ante el Como, por la semfinal de la Coppa Italia, que fue seguido por Lautaro Martínez desde la tribuna, ya que atraviesa la etapa final de la recuperación de una lesión muscular.

El equipo del Toro se impuso por 3 a 2 como local, luego de estar 2 goles abajo hasta el minuto 69.

Tras el 0 a 0 en la ida, la visita se había puesto en ventaja con festejos de Martin Baturina y Lucas Da Cunha, a los 32 y 48 minutos, y con Nicolás Paz como pieza fundamental (también fue titular el argentino Máximo Perrone).

No obstante, el neroazzurro lo dio vuelta con tres tantos entre los 69 y 89 minutos, convertidos por Hakan Calhanoglu (a los 69 y 86 minutos) y Petar Sucic (89m.) para terminar festejando con su gente.

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De esta manera, Inter ganó la llave (3 a 2 en el global) y se metió en la final del certamen, donde se medirá frente al ganador del cruce entre Atalanta y Lazio, que igualaron 2 a 2 en la ida.

Además, el equipo capiteando por el Toro sigue en carrera para conseguir el doblete antes del receso de mtiad de año, ya que también es el cómodo líder de la Serie A, que podría ganarla el próximo fin de semana.

En ese sentido, se presume que el bahiense volvería a estar disponible el domingo, cuando el elenco milanés se enfrente ante Torino, el domingo a las 13.