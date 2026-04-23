Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del viernes 24

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El anteúltimo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con nutrida participación nacional.

Terminarán el tenis, el golf y el taekwondo; miengras que continuarán el ajedrez, el atletismo, el básquet 3x3, el béisbol, la esgrima, el karate y el levantamiento de pesas.

En horario argentino, el programa de actividades para este viernes es el siguiente:

Ajedrez

11:00 - Rápido (rondas 7, 8, 9 y desempate), con Ernestina Adam e Ilan Schnaider

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Atletismo

11:00 - Salto con garrocha femenino (final), con Juana Echeverria y Pía Cáceres

11:10 - Salto triple masculino (final), con Pedro Olmos

12:20 - 200 metros femenino (semifinal 3), con Olivia Conesa y Julieta Telias

13:05 - 800 metros masculino (final), con Felipe Bond y Jonatan Pucheta

13:15 - 800 metros femenino (final), con Briza Flores

14:05 - Relevos 4x100 metros femenino (final), con Olivia Conesa, Julieta Telias, Malena Coronel y Paz Francucci

Básquet 3x3

12:55 - Selección femenina vs. Brasil (grupo B)

14:10 - Selección masculina vs. Paraguay (grupo B)

Desde las 19:35, cuartos de final

Béisbol

13:00 - Selección masculina vs. Perú (fase de grupos)

Esgrima

11:00 - Poules florete individual masculino, con Ulises Di Tella

12:15 - Eliminación florete individual masculino

13:15 - Poules espada individual femenino, con Clara Eliçabe

14:45 - Eliminación espada individual femenino

16:50 - Poule sable individual masculino, con Bastian Soler

17:45 - Eliminación sable individual masculino

Golf

10:03 - Individual masculino (final), con Tomás Giordani

11:09 - Individual masculino (final), con Franco Fernández

10:25 - Individual femenino (final), con Mía Yaya

10:36 - Individual femenino (final), con Ana Giuliano

Karate

11:07 - Kumite +68 kg masculino (round robin), con Lisandro Fontana

12:52 - Kumite -59 kg femenino (round robin), con Celeste Nuñez Molina

16:01 - Kumite -68 kg masculino (round robin ), con Bruno Barrionuevo

Levantamiento de pesas

14:00 - 69 kg femenino, con Jael Romero

16:30 - 98 kg masculino, con Román Talavera

19:00 - 77 kg femenino, con Lara Wallingre

Taekwondo

12:36 - Masculino -55 kg (octavos de final), con Leonel Imboden vs. uruguayo Soria

13:00 - Femenino -44 kg (uartos de final), con Tatiana Brites vs. brasileña De Souza

13:36 - Masculino -73 kg (cuartos de final), con Marcos Larivey vs. paraguayo López

15:36 - Femenino +63 kg (semifinal), con Camila Martínez vs. ecuatoriana Caicedo

Tenis

A definir - Dobles mixto (finales), con Sofía Meabe y Benjamín Chelia

A definir - Single femenino (por el bronce), con Sofía MEabe vs. peruana Muelle

A definir - Single femenino (final), con Sol Larraya vs. chilena Rodero

A definir - Single masculino (final), con Dante Pagain vs. Benjamín Chelia