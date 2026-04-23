Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del viernes 24
Habrá acción en tenis, golf, taekwondo, ajedrez, atletismo, básquet 3x3, béisbol, esgrima, karate y levantamiento de pesas.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
El anteúltimo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con nutrida participación nacional.
Terminarán el tenis, el golf y el taekwondo; miengras que continuarán el ajedrez, el atletismo, el básquet 3x3, el béisbol, la esgrima, el karate y el levantamiento de pesas.
En horario argentino, el programa de actividades para este viernes es el siguiente:
Ajedrez
11:00 - Rápido (rondas 7, 8, 9 y desempate), con Ernestina Adam e Ilan Schnaider
Atletismo
11:00 - Salto con garrocha femenino (final), con Juana Echeverria y Pía Cáceres
11:10 - Salto triple masculino (final), con Pedro Olmos
12:20 - 200 metros femenino (semifinal 3), con Olivia Conesa y Julieta Telias
13:05 - 800 metros masculino (final), con Felipe Bond y Jonatan Pucheta
13:15 - 800 metros femenino (final), con Briza Flores
14:05 - Relevos 4x100 metros femenino (final), con Olivia Conesa, Julieta Telias, Malena Coronel y Paz Francucci
Básquet 3x3
12:55 - Selección femenina vs. Brasil (grupo B)
14:10 - Selección masculina vs. Paraguay (grupo B)
Desde las 19:35, cuartos de final
Béisbol
13:00 - Selección masculina vs. Perú (fase de grupos)
Esgrima
11:00 - Poules florete individual masculino, con Ulises Di Tella
12:15 - Eliminación florete individual masculino
13:15 - Poules espada individual femenino, con Clara Eliçabe
14:45 - Eliminación espada individual femenino
16:50 - Poule sable individual masculino, con Bastian Soler
17:45 - Eliminación sable individual masculino
Golf
10:03 - Individual masculino (final), con Tomás Giordani
11:09 - Individual masculino (final), con Franco Fernández
10:25 - Individual femenino (final), con Mía Yaya
10:36 - Individual femenino (final), con Ana Giuliano
Karate
11:07 - Kumite +68 kg masculino (round robin), con Lisandro Fontana
12:52 - Kumite -59 kg femenino (round robin), con Celeste Nuñez Molina
16:01 - Kumite -68 kg masculino (round robin ), con Bruno Barrionuevo
Levantamiento de pesas
14:00 - 69 kg femenino, con Jael Romero
16:30 - 98 kg masculino, con Román Talavera
19:00 - 77 kg femenino, con Lara Wallingre
Taekwondo
12:36 - Masculino -55 kg (octavos de final), con Leonel Imboden vs. uruguayo Soria
13:00 - Femenino -44 kg (uartos de final), con Tatiana Brites vs. brasileña De Souza
13:36 - Masculino -73 kg (cuartos de final), con Marcos Larivey vs. paraguayo López
15:36 - Femenino +63 kg (semifinal), con Camila Martínez vs. ecuatoriana Caicedo
Tenis
A definir - Dobles mixto (finales), con Sofía Meabe y Benjamín Chelia
A definir - Single femenino (por el bronce), con Sofía MEabe vs. peruana Muelle
A definir - Single femenino (final), con Sol Larraya vs. chilena Rodero
A definir - Single masculino (final), con Dante Pagain vs. Benjamín Chelia