El fin de semana puede haber festejos en Italia y en Bahía: qué necesita el Inter, con Lautaro, para ser campeón

El Inter de Milán, equipo que tiene como una de sus grandes figuras al bahiense Lautaro Martínez, podría consagrarse campeón de la Serie A de Italia durante este fin de semana, cuando se dispute la trigésimo cuarta fecha.

El equipo que es dirigido por el rumano Cristian Chivu lidera luego de 33 fechas con 78 puntos y le saca 12 unidades a sus escoltas, que son el Napoli y el Milan.

Esta situación deja en una muy buena posición al Inter, que el fin de semana podría consagrarse campeón de la Serie A por vigésimo primera ocasión en su historia y así afianzarse en la segunda posición entre los más ganadores de Italia, solo por detrás de los 36 de la Juventus.

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Para que esto ocurra, el Inter tiene varios escenarios en los que terminaría celebrando su nuevo título. Uno de ellos sería ganarle al Torino en condición de visitante, en el encuentro que se llevará a cabo este domingo a partir de las 13 (hora de Argentina) y que ni el Napoli ni el Milan sumen de a tres en sus respectivos partidos del viernes y el domingo frente al Cremonese y la Juventus.

La otra alternativa para el Inter es empatar con el Torino y que el Napoli y el Milan pierdan sus partidos.

De esta manera, y con solo 12 puntos por disputar, el Inter le sacaría una cantidad superior a sus escoltas, que ya no tendrían chances de alcanzarlo.

En lo que va de la actual década, el Inter de Milán es uno de los equipos más dominantes de Italia, ya que conquistó los títulos de Serie A en 2021 y 2024 y ya tiene todo prácticamente liquidado para una nueva consagración. Además, conquistó la Copa de Italia en 2022 y 2023, la Supercopa de Italia en 2022, 2023 y 2024.

Su gran deuda pendiente en los últimos años es la Champions League, donde alcanzó la final en 2023 y 2025, aunque cayó mostrando una pobre imagen en ambas ocasiones frente al Manchester City de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia.