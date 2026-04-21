Viajaba en un micro que cayó al vacío y se incendió: el milagro de un ex futbolista argentino en Ecuador

La vida te da sorpresas y los milagros existen pese a que hay mucha gente que se resiste a creer. Gastón Firpo, ex futbolista argentino de 40 años, con pasado en el ascenso local, sobrevivió a uno de los accidentes más graves registrados en Ecuador en los últimos tiempos.

El micro en el que viajaba junto a su pareja por la ruta entre Cuenca y Guayaquil perdió el control, cayó a un precipicio y se incendió, dejando al menos catorce muertos y veintinueve heridos. Firpo y su pareja lograron salir con vida pero con heridas, sin pertenencias y sin recursos para volver al país. "Fue horrible, el micro se prendió fuego y perdimos todo", relató.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 57 de la ruta, cuando el vehículo de la cooperativa San Luis, que transportaba a 42 pasajeros, se salió de la calzada y terminó en el lecho del río El Chorro. Según contó el propio Firpo en un video publicado en redes sociales, el chofer se quedó dormido al volante. Tras el impacto, el micro se prendió fuego, lo que agravó las consecuencias y dificultó las tareas de rescate. La magnitud de las llamas complicó incluso la identificación de las víctimas fatales: hasta el momento, solo cuatro pudieron ser reconocidas.

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Firpo y su pareja salieron con heridas. Él recibió puntos en la cabeza y ella en el rostro, además de golpes y contusiones. "A mí me hicieron puntos en la cabeza y a ella en el cachete y la pera", detalló el ex futbolista, que también puso en perspectiva su situación frente a la de otras víctimas: "Hubo fallecidos, muchas personas con quemaduras graves, con fracturas. Nosotros dentro de todo tuvimos heridas menores."

Sin dinero, ni documentos y tampoco pertenencias, la pareja inició una campaña solidaria a través de las redes sociales para poder costear el regreso al país. "Queremos volver a casa. Sabemos que mucha gente nos conoce y sabe que somos de viajar, por eso cualquier ayuda es importante", expresaron en el video difundido.

El ex futbolista construyó su carrera en el fútbol del Ascenso argentino, donde se destacó como volante en clubes como Midland, donde fue campeón en 2009, Juventud Unida, San Martín de Burzaco, Claypole y Argentino de Quilmes. Fuera de la cancha, Firpo se ganó el cariño de la gente también por su faceta humana: durante años trabajó como animador de fiestas infantiles para poder sostener su carrera deportiva. Hoy, a los 40 años, enfrenta el momento más difícil de su vida lejos de casa.