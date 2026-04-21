Carlos Irusta llega a Bahía con historias inéditas del ring en su nuevo libro: “Yo estuve ahí”

Historias en primera fila, anécdotas de peleas memorables y el pulso de décadas junto al ring forman parte de “Yo estuve ahí”, el nuevo libro de Carlos Irusta, que será presentado en Bahía Blanca en un encuentro abierto y distendido con el público.

La cita será el jueves 14 de mayo -a las 19- en el auditorio de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560), con entrada libre y gratuita.

La actividad propone un formato descontracturado, similar a una “charla de café”, en la que Irusta dialogará con el comunicador José Valle. Durante el encuentro, el periodista repasará historias, vivencias y momentos emblemáticos de su trayectoria junto al mundo del boxeo.

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Como cierre, el evento sumará una propuesta artística con la presentación musical de Gaby, conocida como “La voz sensual del tango”, en una combinación que busca unir dos expresiones profundamente ligadas a la cultura argentina, como el deporte de los puños y la música ciudadana.