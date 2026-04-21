Villarruel explicó por qué no fue a la misa en homenaje al papa: “Estaba lo peor de la casta”

Pese a haber confirmado asistencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel se bajó a último momento de la misa en homenaje al papa Francisco que se celebró este martes en Luján. Según explicó, esa ceremonia reunió “lo peor de la casta política”.

En cambio, la vicepresidenta asistió a una misa en Almagro en la basílica María Auxiliadora, donde se bautizó Francisco.

Al salir de la iglesia hizo unas declaraciones a la prensa: “Me pareció que la misa en la basílica de Luján se había politizado. Cuando la política se mete en el recuerdo de personas importantes como es el papa, prefiero estar entre la gente”.

Y agregó: “Hoy es solo el día del papa Francisco. Quiero recordar y reconocer a esta figura tan importante para los argentinos. Me pareció que en la ceremonia de Luján estaba lo peor de la casta política. Soy coherente con mis creencias y quiero estar entre mis compatriotas”.

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Villarruel tenía un lugar asignado en primera fila que la Conferencia Episcopal Argentina había reservado para los miembros del gobierno nacional en Luján. Su espacio fue ocupado por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Uno al lado del otro, allí fueron ubicados el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Abdala; y los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

Detrás, completaban la comitiva oficial Federico Sturzenegger (Desregulación); Mario Lugones (Salud); el secretario de Culto, Agustín Caulo, entre otros legisladores oficialistas. También formaron parte de la amplia convocatoria política gobernadores como Axel Kicillof y legisladores de otros espacios. (con información de TN)