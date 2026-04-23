"La inflación va a empezar a ceder y va a empezar con cero este año", volvió a prometer Milei

Horas después de ordenar la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei decidió brindarle una extensa entrevista a un canal de streaming, donde habló del cónclave con el empresario Peter Thiel en Casa Rosada, cofundador de PayPal, y anticipó que la inflación comenzará a descender tras esta acumulación de meses con el indicador de precios en alza.

“Fue una reunión maravillosa. Es un anarco capitalista, está interesado en ser presidente. Reconoce los logros, estaba al tanto de todo. Y preguntó por cómo se sostiene en el tiempo esta gestión”, dijo sobre el encuentro con el influyente empresario norteamericano

Reconoció que no hubo discusiones de inversiones pese a los trascendidos. “Preguntó qué estamos haciendo para sostener las bases del liberalismo si esté o no en la presidencia, ese fue el interés. Tuvo elogios hacia lo que estamos haciendo”, comentó en el reportaje en el canal de streaming Neura.

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Luego, el jefe de Estado se dedicó a hablar de su posición política y filosófica, el anarco capitalismo, con distintos ejemplos. Tras esas definiciones conceptuales, se dedicó a explayarse sobre economía, precisamente sobre el crecimiento de precios.

“La inflación va a empezar a ceder. Va a empezar con cero este año, no es que vaya a ser cero, yo lo aclaré. Esto es lo importante: cuando nosotros ganamos la elección en mayo del año pasado, se dio un ataque feroz contra la moneda. Cayó la demanda de dinero. Nunca en la historia hubo semejante ataque. Nosotros nos preparamos para lo peor. Hubo un riesgo kuka”, determinó.

También reconoció que ante estos factores “la economía se frenó” pero que existen indicios para pensar que habrá números positivos hacia el futuro. Mencionó “la recaudación de marzo, crédito y débitos” y afirmó: “la actividad dejó de caer, hay indicadores positivos.

En torno a las exenciones impositivas, Milei declaró los beneficios del RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), como la posibilidad de importar maquinaria usada y que permite “la amortización acelerada”. (NA)