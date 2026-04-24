Kicillof asume hoy la presidencia del Partido Justicialista bonaerense

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, asume este viernes como presidente del Partido Justicialista bonaerense, en un paso clave para consolidar su candidatura presidencial en 2027.

La cita del Consejo Provincial del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires será este viernes a las 14 horas en la sede partidaria de la calle 54 N° 618 de La Plata, donde se proclamarán las autoridades y el mandatario bonaerense asumirá la conducción formal.

La convocatoria enumera como temas del orden del día la distribución de cargos, la lectura de la resolución de proclamación de la Junta Electoral Partidaria, el proceso de afiliaciones, y el análisis de la situación política actual.

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La nueva conducción surgió luego de una dura negociación donde el sector referenciado en el gobernador logró imponerse sobre La Cámpora, por lo que Kicillof reemplazará al saliente presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, quien pasará a presidir el Congreso partidario.

En el marco de la lista de unidad, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín ocuparán las vicepresidencias, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quedará a cargo de la Secretaría General.

Kicillof asumirá así el liderazgo del principal partido de la provincia más grande del país, en un contexto donde el peronismo busca reorganizarse tras las últimas derrotas electorales y redefinir su estrategia de cara al futuro.

La conducción partidaria será clave para articular el armado político en el territorio bonaerense.

La nueva etapa del PJ bonaerense se inicia en medio de tensiones internas que, si bien fueron contenidas en una lista de consenso, siguen latentes dentro del espacio.

En ese marco, la llegada de Kicillof a la presidencia partidaria aparece como un intento de consolidar su liderazgo y proyectarse a nivel nacional, con vistas a las elecciones presidenciales del 2027.

(N/A)