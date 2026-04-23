Calumnias e injurias: la Justicia desestimó una denuncia de Villarruel contra Petri

El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 2 desestimó la denuncia de Victoria Villarruel contra el ministro de Defensa, Luis Petri, por una serie de declaraciones televisivas contra la vicepresidenta que para ella se encuadraban en el delito de calumnias e injurias, y atentado contra el orden constitucional.

El 2 de marzo pasado, el funcionario de Javier Milei había afirmado que la titular del Senado pretendía quedarse con la presidencia de la Nación, y que por eso fue “funcional a la oposición”, “apostando al fracaso del Gobierno”.

"Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el plan económico”, consideró Petri en aquella entrevista televisiva.

En su denuncia, Villarruel aseguró que las declaraciones de Petri “lejos de ser un análisis político y/o de opinión, constituye un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“No solo me genera aflicciones personales, sino que socava la institución que presido y el cargo que ocupo”, agregaba en la vicepresidenta en su presentación judicial.

No obstante, el tribunal concluyó que los hechos señalados por Villarruel no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública.

Luis Petri, quién llegó al Gobierno de la mano de Patricia Bullrich, junto a Javier Milei

La justicia dictaminó que tales dichos no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático. En su dictamen, el Dr. Ramiro González subrayó que las manifestaciones de Petri se inscriben en el marco del derecho a la opinión y la crítica política.

La resolución reafirma la vigencia del principio de ultima ratio en el derecho penal, priorizando la libertad de expresión en el debate político frente a tipos penales de máxima gravedad. (NA)