Denunciaron a un funcionario del gobierno de Milei por tener 7 propiedades sin declarar en los EE.UU.

El secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, fue denunciado este jueves en Comodoro Py luego de la revelación sobre sus propiedades y sociedades en los Estados Unidos que no tiene declaradas en la Argentina.

El funcionario del Ministerio de Economía ya tiene una causa abierta que tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, y recibió una segunda denuncia que fue al Juzgado Federal N° 3, de Daniel Rafecas.

Todo indica que la investigación se acumularía en el primer expediente, según fuentes judiciales consultadas. Cabe recordar que el juez Lijo acumula varias investigaciones por presuntos hechos de corrupción en el Gobierno: el patrimonio de Manuel Adorni, ANDIS y los créditos hipotecarios del Banco Nación.

Frugoni, expresidente de la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), admitió en diálogo con el periodista Nicolás Wiñazki -quien reveló las irregularidades- que no incluyó en su declaración jurada la posesión de siete departamentos que compró en Miami, Florida. También los mantuvo fuera del radar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo al que debería pagar impuestos por esos inmuebles.

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“Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció el funcionario, que insistió en que se pondrá al día ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El valor de cada una de las propiedades oscila entre los 180.000 y 230.000 dólares.

Las irregularidades con las propiedades se repiten también con dos empresas radicadas en los estados de Wyoming y Delaware, Genova LLC y Wiki LLC, de las cuales Frugoni es titular. Tampoco había plasmado esas sociedades ante los organismos nacionales correspondientes.

Los funcionarios, a partir de la Ley de Ética Pública, están obligados a presentar una declaración jurada patrimonial integral anual ante la Oficina Anticorrupción, en la que deben informar todos sus bienes en el país y en el exterior, así como su participación en sociedades nacionales y extranjeras.

En base a esta investigación periodística, el abogado Alejandro Díaz Pascual presentó una denuncia en Comodoro Py, que quedó a cargo del juez Rafecas.

Según se conoció, el secretario de Coordinación de Infraestructura habría comprado los departamentos en Miami entre 2020 y 2022, antes de ser funcionario. Por entonces era presidente de AUSA, empresa que opera las autopistas porteñas, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como principal accionista. La compañía estuvo a cargo, por ejemplo, de la obra del Paseo del Bajo.

Frugoni ya había tenido problemas de esta índole en CABA. En agosto de 2025, la Oficina de Integridad Pública porteña lo había sancionado por la falta de presentación de la declaración jurada requerida en su carácter de titular de AUSA. Le impusieron una multa de $1.763.451, equivalente al 10% de su remuneración bruta mensual de agosto de 2024, y lo incluyeron en el Registro de Sujetos Incumplidores.

El mismo organismo volvió a multarlo en marzo de este año, por idénticas razones, esta vez con una multa de $1.661.435.

Con Javier Milei en la presidencia, Frugoni había sido nombrado primero en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con un cargo “ad honorem”. Ya en enero de este año, el ministro de Economía, Luis Caputo, lo designó en su cartera para delegarle el manejo de las licitaciones y concesiones de las rutas nacionales, entre otros roles.

El hallazgo sobre los bienes no declarados del secretario Frugoni se da en medio de la causa judicial por enriquecimiento ilícito en la que está involucrado el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien en su última declaración jurada tampoco tenía consignadas todas las propiedades que acumula en su patrimonio.