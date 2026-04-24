Con miras a 2027, Karina Milei encabezará mañana una cumbre de La Libertad Avanza

Karina Milei volverá a participar de un evento de La Libertad Avanza organizado por Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. (Foto: Prensa LLA)

Con el objetivo de inaugurar la carrera electoral 2027 en la provincia de Buenos Aires y mostrar músculo político, Karina Milei encabezará este sábado un acto de La Libertad Avanza en Suipacha. Se mostrará junto a uno de los principales aspirantes del espacio para competir como gobernador en 2027: Diego Santilli.

El evento está organizado por Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. Nucleará a dirigentes nacionales y bonaerenses del espacio, además de representantes libertarios de los 135 distritos de la provincia.

El objetivo del encuentro es doble: por un lado, fortalecer la organización territorial de La Libertad Avanza en el distrito más grande del país. Por el otro, mostrar el respaldo de la secretaria general de la Presidencia al ministro del Interior.

Santilli quedó bien posicionado para disputarle el distrito al peronismo en 2027 luego de la remontada que protagonizó en las elecciones legislativas de octubre del año pasado. Tuvo que encabezar la lista libertaria después de que José Luis Espert se retirara al quedar envuelto en una causa por narcotráfico.

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Un guiño a Las Fuerzas del Cielo tras el ruido de la interna

La organización del evento extendió la invitación a los dirigentes y militantes agrupados en Las Fuerzas del Cielo, el espacio de Santiago Caputo. Se da luego de varias semanas donde la interna del Gobierno volvió a ganar protagonismo.

La presencia del máximo referente del grupo en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, no está confirmada. Fuentes cercanas a él explicaron a TN que eso se debe a motivos personales y no a alguna tensión política.

Las Fuerzas del Cielo adelantaron que el sector tendrá sus representantes en el evento pese a los recientes cruces de la militancia digital con Pareja.

Las claves del acto

El evento será el lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), un espacio de La Libertad Avanza para preparar equipos y dirigentes para gobernar la provincia de Buenos Aires en 2027.

Según pudo saber este medio, la actividad comenzará a las 9 con una apertura a cargo de Sebastián Pareja, que además es director honorífico de la institución. Luego tomarán la palabra la diputada nacional y directora general de la organización, Miriam Niveyro, y el senador provincial Luciano Olivera, quienes estarán acompañados por legisladores nacionales del espacio.