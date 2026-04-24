La Selección, el Mundial que se viene y los afiches que rinden homenaje

A 48 días para que se ponga en marcha el Mundial de fútbol de Canadá, México y Estados Unidos 2026, la cuenta de la selección argentina de fútbol buscó interactuar con su público en redes sociales a partir de un juego con la Inteligencia Artificial que, a la vez, es homenaje y reivindicación de la cultura albiceleste.

Publicó una serie de afiches con figuras de la música ciudadana, vestidos con la camiseta de la Selección.

Así, Carlos Gardel, El Polaco Goyeneche, Tita Merello y Astor Pizzolla, reviven esa identidad que aflora en modo pasión a un mes y medio del inicio del certamen. En el que Argentina debutará el martes 16 de junio frente a Argelia, a las 22.