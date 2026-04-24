Mirá lo que metió un jugador de Gimnasia para clasificar a cuartos en la Liga Argentina
Juan Francisco Boffelli fue el héroe de la noche.
La Liga Argentina tuvo un final apasionante anoche, con el triple de Juan Francisco Boffelli para la victoria de Gimnansia y Esgrima La Plata ante Central Entrerriano, 79 a 78.
Este triunfo le permitió al Lobo sellar la serie 3-1 y meterse en cuarto de final, donde cruzará con un rival de la Conferencia Norte.
Los goleadores de Gimnasia fueron Ezequiel Paz y Joan Gutiérrez, con 16 puntos.
En tanto, Deportivo Viedma derrotó a Provincial 78 a 77 y empató la serie, que se definirá el domingo en Rosario.
Lisandro Fernández fue el destacado, con 23 unidades-, mientras que el bahiense Nicolás Paletta sumó 7 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes, en 27m34.
En los rosarinos, Gonzalo Torres metió 17 puntos (8-11 en dobles), más 9 rebotes.
Lo mismo sucedió con Pico, que le ganó a La Unión 80 a 75 y cerrarán en Colón.
En la Norte, San Isidro derrotó a Salta Basket 88 a 63 y pasó (3-1).
En los salteños, el bahiense Máximo Genitti jugó 6m35 y no convirtió.