Mirá lo que metió un jugador de Gimnasia para clasificar a cuartos en la Liga Argentina

Boffelli y el festejo. Foto: LA.

La Liga Argentina tuvo un final apasionante anoche, con el triple de Juan Francisco Boffelli para la victoria de Gimnansia y Esgrima La Plata ante Central Entrerriano, 79 a 78.

Este triunfo le permitió al Lobo sellar la serie 3-1 y meterse en cuarto de final, donde cruzará con un rival de la Conferencia Norte.

Los goleadores de Gimnasia fueron Ezequiel Paz y Joan Gutiérrez, con 16 puntos.

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En tanto, Deportivo Viedma derrotó a Provincial 78 a 77 y empató la serie, que se definirá el domingo en Rosario.

Lisandro Fernández fue el destacado, con 23 unidades-, mientras que el bahiense Nicolás Paletta sumó 7 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes, en 27m34.

En los rosarinos, Gonzalo Torres metió 17 puntos (8-11 en dobles), más 9 rebotes.

Lo mismo sucedió con Pico, que le ganó a La Unión 80 a 75 y cerrarán en Colón.

En la Norte, San Isidro derrotó a Salta Basket 88 a 63 y pasó (3-1).

En los salteños, el bahiense Máximo Genitti jugó 6m35 y no convirtió.