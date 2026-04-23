En un clima de hermetismo, Milei recibió por segunda vez al magnate tecnológico Peter Thiel

El presidente Javier Milei recibió este jueves en Casa Rosada al empresario alemán-estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal junto a Elon Musk y uno de los mayores inversores de Silicon Valley con fuerte incidencia en la industria tecnológica y militar de Estados Unidos.

El encuentro se celebró desde las 14 en el despacho presidencial, donde también estuvo presente el canciller Pablo Quirno y la comitiva de Thiel.

El empresario venía de reunirse la semana pasada con el asesor Santiago Caputo, en medio de la agenda reservada que el líder de Palantir mantiene en Buenos Aires junto a referentes del empresariado y del mundo de las inversiones.

Se trata de la segunda reunión que Milei tiene con Thiel en la Casa Rosada, luego de la visita de bajo perfil que tuvo lugar en febrero de 2024. En aquel entonces, el empresario llegó a Balcarce 50 sin llamar la atención junto a su pareja, Matt Danzeisen.

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Ambos son los principales accionistas de Palantir, una compañía creada en 2003 con apoyo de la CIA especializada en big data e inteligencia artificial para agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales. La firma tiene importantes contratos con el Gobierno de Estados Unidos, el Ejército y múltiples actores del sector privado global.

El empresario -conocido por su ideología de libertario radical y anarcocapitalista- llegó a la reunión interesado en conocer el rumbo del gobierno de Milei en términos socioculturales y económicos. (TN)