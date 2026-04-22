Quién es Peter Thiel, el poderoso magnate tech que se reunirá con Milei en la Casa Rosada

La reunión entre el presidente Javier Milei y el empresario Peter Thiel en la Casa Rosada pone el foco en una de las figuras más influyentes del capitalismo global. Se trata de un multimillonario de Silicon Valley que combina negocios tecnológicos, pensamiento político y una fuerte presencia en el mundo de la inversión.

Thiel es conocido por ser cofundador de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales, junto a figuras como Elon Musk. Luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook, lo que consolidó su fortuna y su influencia en la industria tecnológica.

Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX, lo que lo posicionó como uno de los principales capitalistas de riesgo del mundo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Otro de sus proyectos más importantes es Palantir, una compañía de análisis de datos que trabaja con gobiernos y organismos de seguridad, incluyendo agencias como la CIA y fuerzas militares.

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Este perfil lo ubica en un lugar clave entre la tecnología, la inteligencia y la política global, ya que sus herramientas son utilizadas para el procesamiento de grandes volúmenes de información estratégica.

Thiel no solo es empresario: también tiene un fuerte posicionamiento político. Es conocido por sus ideas libertarias y por haber apoyado a figuras como Donald Trump en Estados Unidos.

Su pensamiento combina defensa del libre mercado, crítica a las instituciones tradicionales y una visión donde la tecnología cumple un rol central en el futuro de las sociedades.

La presencia de Thiel en Argentina no es casual. Según trascendió, analiza oportunidades de inversión en tecnología y observa de cerca el rumbo económico del país bajo el gobierno de Milei.

Además, su cercanía ideológica con el presidente argentino y su interés en economías con potencial de crecimiento lo convierten en un actor relevante en el vínculo entre Argentina y el ecosistema global de innovación.

Con una fortuna cercana a los USD 30.000 millones, Thiel es considerado una de las figuras más poderosas —y debatidas— de Silicon Valley.

Su combinación de negocios, política e ideas lo ubica en un lugar único: no solo invierte en el futuro, sino que también busca influir en cómo ese futuro se construye. (NA)