El peronismo no apoyará la reforma de Milei: considera clave a las PASO para resolver su interna

El peronismo se encamina a rechazar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), iniciativa que forma parte de la reforma política que enviará este miércoles el Gobierno al Congreso. Además de ser la fuerza política que impulsó ese mecanismo, considera que puede ser clave para resolver candidaturas en un escenario de fragmentación. La paradoja es que para presidente solo las usó una vez, en 2023, cuando se enfrentaron Sergio Massa y Juan Grabois.

El envío del proyecto al Congreso reactivó discusiones que el peronismo venía dando puertas adentro. Dirigentes de distintos sectores coinciden en que las PASO son una herramienta útil para evitar definiciones cerradas y ampliar la participación.

La posición común no implica un respaldo automático al esquema vigente. En varios espacios admiten que puede haber margen para discutir cambios o incluso una suspensión, pero marcan una diferencia con la eliminación total del sistema.

El debate se inscribe en una tensión más amplia sobre las reglas de competencia electoral y el modo en que los partidos organizan sus liderazgos de cara a los próximos comicios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Un instrumento en discusión

Las PASO fueron incorporadas al sistema electoral en diciembre de 2009, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, con el objetivo de ordenar la oferta partidaria y fortalecer la vida interna de los espacios políticos. Desde entonces, su aplicación generó debates recurrentes tanto por su funcionamiento como por su impacto en la ciudadanía que debe ir con frecuencia a votar, sumado al costo económico.

Esos son los argumentos del oficialismo, que confirmó que enviará el proyecto de reforma política. “Enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO; basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento; se termina la política viviendo de tu bolsillo”, escribió el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

Aunque el peronismo fue uno de los impulsores de las PASO, durante años evitó utilizarlas para definir candidaturas presidenciales. Las decisiones se concentraron en acuerdos políticos previos y listas únicas definidas por el kirchnerismo. Esa dinámica recién se modificó en 2023, cuando Grabois negó a bajarse y compitió contra Massa en una primaria que terminó con una victoria amplia del entonces ministro de Economía.

Pero otras fuerzas políticas recurrieron con mayor frecuencia a ese mecanismo. La UCR, el PRO y la Coalición Cívica las utilizaron en 2015, 2019 y 2023 para resolver sus internas dentro de Juntos por el Cambio, consolidando una práctica que ahora vuelve a ser parte del debate.

Sectores clave del peronismo rechazan la eliminación de las primarias. Entre ellos se encuentran el kirchnerismo, el Frente Renovador y el peronismo federal que representa Miguel Ángel Pichetto, que coinciden en la necesidad de mantener esa instancia para ordenar la competencia, pero que además no están de acuerdo con otros puntos de la reforma que enviará el Gobierno libertario.

Rechazos a la eliminación y matices internos

En el massismo podrían discutir una suspensión de las PASO, pero no están de acuerdo en eliminarlas. El rechazo a terminar con las primarias lo confirmó Sebastián Galmarini, de estrecha confianza del tigrense: “Las reformas electorales no te benefician. Los que cambian, y ahora no te eligen, son los argentinos. ¿Ahora querés eliminar las PASO para dividir a la oposición? Pero además, no decís cómo se van a seleccionar los candidatos de los partidos. ¿Es tu dedo?“, escribió en X, en un mensaje dirigido a Milei.

En el espacio que lidera Pichetto también se plantea la utilidad de las primarias como herramienta para construir una alternativa amplia. El dirigente viene impulsando una serie de encuentros con referentes de distintos sectores con la idea de conformar un frente electoral, y en ese marco sostuvo la necesidad de preservar ese mecanismo.

El tema fue parte de las conversaciones que mantuvo en un encuentro reciente con Guillermo Moreno y Gustavo Menéndez. En la reunión hubo coincidencias en torno a la importancia de “preservar las primarias” como instancia de competencia interna.

En esa misma línea, Guillermo Michel planteó en un acto en Comodoro Rivadavia la necesidad de que las candidaturas surjan de un mecanismo de competencia. “El proceso que tenemos que dar es donde nadie sea designado candidato a dedo, donde haya una discusión interna, donde el que llegue a la presidencia esté legitimado por el voto de la gente”, afirmó.

En el peronismo esperan conocer el detalle del proyecto para fijar una posición definitiva, pero la mayoría de los sectores va anticipando el rechazo. Saben que, si no hay candidato de consenso, necesariamente deberán ir a una interna para evitar una ruptura. (con información de TN)