“Silencian a la prensa en este circo sin pan”: la CGT repudió las prohibiciones de Milei al periodismo

La CGT repudió la prohibición del ingreso a periodistas en Casa Rosada por orden del Poder Ejecutivo Nacional y, mediante un comunicado, aseguraron que “silencian a la prensa en este circo sin pan”.

En la misma línea, remarcaron que esta medida designda por la gestión del presidente Javier Milei, es de “extrema gravedad institucional” y sostuvieron que “atenta sensiblemente contra la democracia y el derecho a informarse” de al ciudadanía en su totalidad.

“La restricción al acceso de las y los trabajadores de prensa a la sede del Poder Ejecutivo constituye un ataque directo a la libertad de expresión y socava el derecho de toda la sociedad a conocer y controlar los actos de Gobierno. Prácticas de este calibre no han sido puestas en marcha ni en los años más oscuros de la dictadura militar y configuran un retroceso preocupante”, indicó la central obrera comandada por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para finalizar, se solidarizaron con los trabajadores de prensa y subrayaron “la gravedad de avanzar en medidas que restringen derechos fundamentales” y que “tienden a silenciar voces críticas”, en un contexto donde el pluralismo y la circulación libre de información “resultan indispensables para la vida democrática”. (NA)