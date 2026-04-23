El Gobierno prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada

El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada. El hecho reportado por los corresponsables de distintos medios indican que se debe a un video con imágenes de los pasillos de la Rosada tomados en el programa de Luciana Geuna.

La decisión se comunicó a través de un mensaje de difusión breve: “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”. Ayer, la Casa Militar denunció a dos periodistas por presunto "espionaje".

Días atrás, el oficialismo le prohibió el ingreso durante varios días a un grupo de peridiostas porque consideró que participaron de una supuesta campaña rusa contra el mandatario nacional.

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En este marco, las fuentes consultadas dicen no saber hasta cuándo regirá la medida "preventiva", pero lo cierto es que se trata de una decisión que no tiene antecedentes en la democracia ni durante la última dictadura militar. La medida se tomó luego que el Gobierno denunció a un programa de TV por grabar en el interior de Balcarce 50 "sin autorización.

"Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025 hasta que avance la investigación y se aclare el tema de los videos. La orden bajó de Casa Militar (a cargo de Sebastián Ibáñez) y nadie va a poder ingresar hasta que no se vuelva a habilitar el nuevo empadronamiento", argumentaron.

El presunto video de la polémica

"Me acerque a la reja de Casa Rosada y hay gente de Casa Militar con una carpeta con la lista de todos los acreditados, con foto y medio, para identificarlos y si alguno quiere entrar prohibirles el ingreso. No lo puedo creer. En 20 años nunca me pasó algo así", dijo Alejandro Gomel de Radio Splendid al diario Clarín.

(Con información de N/A y Clarín)