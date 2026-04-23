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Javier Milei se reunirá con Peter Thiel en la Casa Rosada

Es un reconocido ejecutivo de Silicon Valley que, con 58 años, supo combinar negocios tecnológicos, pensamiento político y una fuerte presencia en el mundo de la inversión.

Javier Milei (Foto N/A)

El presidente Javier Milei recibirá este jueves al empresario estadounidense Peter Thiel, un reconocido empresario norteamericano.

El horario del cónclave será a las 14 horas en Casa Rosada. Thiel es un reconocido ejecutivo de Silicon Valley que, con 58 años, supo combinar negocios tecnológicos, pensamiento político y una fuerte presencia en el mundo de la inversión.

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Fue cofundador de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales, junto a figuras como Elon Musk. Luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook, lo que consolidó su fortuna y su influencia en la industria tecnológica.

Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX. En torno a su pensamiento político, soltó frases que despertaron polémica: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. 

El encuentro con Thiel será la primera actividad del jefe de Estado luego de su viaje por Israel, país que lo invitó a la celebración por el Día de la Independencia. Y tras haber anunciado vía redes sociales que el oficialismo intentará aprobar en el Congreso un ambicioso proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). 

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