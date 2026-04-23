Javier Milei se reunirá con Peter Thiel en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibirá este jueves al empresario estadounidense Peter Thiel, un reconocido empresario norteamericano.

El horario del cónclave será a las 14 horas en Casa Rosada. Thiel es un reconocido ejecutivo de Silicon Valley que, con 58 años, supo combinar negocios tecnológicos, pensamiento político y una fuerte presencia en el mundo de la inversión.

Fue cofundador de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales, junto a figuras como Elon Musk. Luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook, lo que consolidó su fortuna y su influencia en la industria tecnológica.

Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX. En torno a su pensamiento político, soltó frases que despertaron polémica: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”.

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El encuentro con Thiel será la primera actividad del jefe de Estado luego de su viaje por Israel, país que lo invitó a la celebración por el Día de la Independencia. Y tras haber anunciado vía redes sociales que el oficialismo intentará aprobar en el Congreso un ambicioso proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).