El mensaje del Presidente tras enviar la reforma electoral: “Hay que corregir un sistema viciado”

Luego de que el proyecto de reforma electoral fuera enviado al Senado, Javier Milei publicó una carta donde aseguró que la iniciativa está destinada a “corregir un sistema viciado de raíz”.

A través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, Milei enumeró las medidas más importantes que contiene la ley con el objetivo de que “la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

El mandatario sostuvo que el sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: “Es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política”.

En ese sentido, el Gobierno cuestionó la existencia de un sistema hecho a medida para que “la política se proteja a si misma” y recordó que el Presidente fue electo con el mandato de “terminar con los privilegios de la casta”.

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“Esta reforma es un paso crucial en este camino. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos, que la política vuelva a estar al servicio de la gente”, finaliza el comunicado.

Los principales puntos de la reforma electoral que impulsa el Gobierno

En primer lugar, el Presidente explicó que la reforma electoral plantea la eliminación definitiva de las PASO, un mecanismo que consideró “un experimento fallido” para impulsar internas abiertas.

Bajo la mirada de Milei, las PASO no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante y además representan un alto costo para el Estado. “Solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones”, recuerda el comunicado.

De aprobarse el proyecto, las Primarias volverán a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. “Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”, sentenció el Ejecutivo.

Por otra parte, el proyecto también propone elevar los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería. La medida tiene el fin de terminar con el denominado régimen de los “sellos de goma”, señalados por sus negocios con la política.

Afiliación digital, espacios cedidos y transparencia para las campañas políticas

En paralelo, se incorpora la afiliación digital para modernizar el trámite y eliminar “el filtro burocrático que la propia dirigencia usaba para bloquear nuevas expresiones políticas”.

La iniciativa también propone la eliminación total del régimen de espacios cedidos, que actualmente impone a los medios la entrega de espacios de aire para propaganda partidaria gratuita, algo que para el Gobierno es “un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto”.

El proyecto se propone transparentar el financiamiento de los partidos políticos: “Hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es ‘plata negra’ que muchas veces viene de actividades ilícitas”.

En ese sentido, el comunicado argumenta que otras democracias modernas ya han resuelto ese dilema al permitir que personas y empresas aporten “de manera regulada, transparente y trazable”.

“Este proyecto hace lo mismo y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo”, agregaron.

Por último, el proyecto reintroduce la discusión por Ficha Limpia, una iniciativa que busca que las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no puedan presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública.

“No es una idea radical, es la decencia mínima que se le pide a una democracia. Y es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario”, remarcaron.