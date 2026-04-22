Con la mira puesta en 2027, el pastor Dante Gebel se reunió con la CGT y el gobernador de Córdoba

El pastor evangélico Dante Gebel retomó en los últimos días sus contactos con dirigentes políticos y sindicalistas y alentó las versiones de que podría formalizar su candidatura presidencial para 2027 luego del Mundial de Fútbol.

Con un perfil outsider y su intención de sumar voluntades transversalmente desde variados espacios políticos, sindicales y sociales, Gebel sigue adelante trabajando en la conformación de sus equipos para elaborar un plan de gobierno.

En los últimos días, mantuvo un encuentro con referentes de la CGT como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Juan Pablo Brey, entre otros.

También tuvo una reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien el mes pasado había enviado a un funcionario suyo al encuentro federal que Consolidación Argentina que se realizó en Lanús para alentar la posible candidatura del pastor.

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Además, Gebel grabó una entrevista con el periodista Luis Novaresio que se emitirá en las próximas horas en el canal de noticias A24.

“Dante está a full, con muchas ganas, va a seguir con su perfil outsider y sin criticar abiertamente al presidente Javier Milei”, dijeron fuentes de su entorno.

Su candidatura coquetea con el peronismo, espacio con el que buscará converger en una “gran coalición” cuando llegue el momento, indicaron las misma fuentes. (NA)