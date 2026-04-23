Fentanilo contaminado: declararán García Furfaro y Carolina Ansaldi

El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., prestará declaración indagatoria este jueves en la causa que investiga las 111 muertes causadas por el fentanilo contaminado.

Fuentes judiciales precisaron que el principal acusado y la directora técnica de Ramallo, Carolina Ansaldi, declararán ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

Las comparecencias habían sido postergadas tras los pedidos de las defensas, mientras que Victoria García, gerente; y Eduardo Darchuk, ex jefe de producción de soluciones parentales de pequeño volumen, se negaron a declarar.

José Antonio Maiorano, técnico del laboratorio HLB Pharma; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB Pharma; Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo; Adriana Iudica, jefa de Control Microbiológico de Laboratorios Ramallo; y Rocío del Cielo Garay, supervisora de Fisicoquímica en Control de Calidad, prestaron testimonio el lunes.

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En tanto que el martes declararon Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma; Edgardo Gerardo, perteneciente a la cadena de producción; Antonio Sclafani, gerente de Producción y Mantenimiento de Laboratorios Ramallo; Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, jefa de Garantía de Calidad; y Diego Hernán García, hermano de Ariel, quien se encargaba de las plantas y era quien daba órdenes de producción.

En este tramo de la causa, y a poco de que se cumpla un año del inicio de la pesquisa, el magistrado a cargo ordenó nuevas declaraciones con el objetivo de sumar más casos contra los 14 procesados, debido a que en la primera indagatoria fueron acusados de tan solo la muerte de 20 pacientes y ahora son cerca de 114 los casos registrados tras las pericias. (N/A)