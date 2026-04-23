Mundial 2030: el contundente pedido de Alejandro Domínguez a Gianni Infantino

En el marco del 82° Congreso Ordinario de la Conmebol, su presidente Alejandro Domínguez, llenó de elogios a Gianni Infantino, titular de la FIFA, por su apoyo permanente al fútbol sudamericano y le ratificó su apoyo total para que el máximo dirigente del fútbol mundial vaya por la reelección en su cargo.

“Quiero dirigirme a vos (Gianni Infantino) y quiero decirte que durante estos diez años que nos tocó trabajar juntos, tuvimos bajo tu liderazgo una gran transformación. En el fútbol eso se llama gol, o un golazo", afirmó.

A su vez, expresó: "Vemos más oportunidades hasta el 2030 de seguir haciendo transformaciones. Queremos que no solamente aceptes ser candidato a presidente, sino que te quiero poner la banda de capitán. Toda organización necesita un buen capitán”.

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A falta de 49 días para el inicio de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, Domínguez también se refirió al respecto.

“Para Conmebol no es una Copa Mundial más, es una en donde tenemos que pelear porque la Copa quede en casa. Somos grandes, y no porque presumimos ser grandes, sino porque la historia nos hizo grandes. Tenemos un prestigio que cuidar. No tengo dudas de que esta final se puede jugar entre dos equipos sudamericanos", apuntó.

"El 19 de julio, presidente, vamos a tener la final de la Copa del Mundo 2026. Un dato no menor, diría yo, termina la Copa pero comienza la Copa del Mundo. Ese mismo día empieza a celebrarse la verdadera Copa del Mundo que va a jugarse en el 2030”, indicó.

Y para finalizar, llegó el nuevo pedido de Domínguez a Infantino para poder concretar el sueño de tener un Mundial 2030 disputado por 64 países.

“Hay una gran oportunidad de hacer otro gol. Hay ciertas cosas que se mantuvieron en el tiempo inalterables, el fútbol se sigue jugando entre once, casi todo el resto cambió. Las Eliminatorias son el Mundial, pero solamente pueden jugar 48 equipos", aseguró.

"Qué oportunidad nos regala la vida, de que bajo tu presidencia, podamos hacer algo que quede en el recuerdo para siempre. Nadie tiene que olvidar el festejo del centenario del fútbol. Tenemos una hermosa oportunidad de que nadie quede afuera”, concluyó el titular de Conmebol.