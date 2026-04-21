La Justicia rechazó el pedido de detención a Chiqui Tapia y Toviggino por lavado de dinero

Antes de ser apartado de la causa, el juez de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido del fiscal Pedro Simón de detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la casa madre del fútbol argentino, Pablo Toviggino, por el presunto delito de lavado de dinero.

“El requerimiento bajo análisis no presenta un hecho penalmente delimitado, sino una hipótesis global construida a partir de la agregación de datos e indicios, lo que resulta insuficiente para satisfacer el estándar de admisibilidad exigido en esta etapa del proceso”, explicó el magistrado.

En ese sentido, describió: “El requerimiento no individualiza, con el grado mínimo de precisión necesario, actos concretos de disposición patrimonial que puedan ser considerados típicamente relevantes, ni describe operaciones específicas que permitan identificar de manera clara el núcleo fáctico de la imputación”.

“Esta ausencia de delimitación se proyecta igualmente sobre las conductas atribuidas a los distintos imputados, respecto de los cuales no se individualizan intervenciones concretas, sino que se los incorpora en forma global dentro de una estructura supuestamente organizada, sin especificar con precisión cuál habría sido el aporte funcional de cada uno en la maniobra investigada”, marcó.

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Y señaló: “De este modo, el relato fiscal no presenta un hecho histórico individualizado, sino una construcción general de carácter sistémico, en la que la imputación se diluye en una descripción amplia de relaciones económicas y societarias, sin que sea posible identificar un acontecimiento específico susceptible de verificación empírica y de posterior subsunción normativa".

Argibay tomó la decisión antes de que la Cámara Federal de Tucumán votara su recusación. El fiscal Simón lo había recusado al considerar que existía un vínculo que ponía en duda su imparcialidad: Pilar Argibay, hija del magistrado, vendió un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo Toviggino.

Ante esa situación, se declaró incompetente y envió la causa al Juzgado Federal de Campana. “Corresponde concluir que este Tribunal no resulta competente por razón del territorio para entender en las presentes actuaciones, toda vez que el hecho cuya investigación se pretende —en los términos en que ha sido descripto por el Ministerio Público Fiscal— se encontraría vinculado principalmente a una entidad que presuntamente tendría domicilio legal en provincia de Buenos Aires, así como a investigaciones conexas en trámite ante otro órgano jurisdiccional", argumentó.

El pedido del fiscal

Además de la detención de Tapia y Toviggino, Pedro Simón solicitó la semana pasada allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, abarcando decenas de empresas, inmuebles y autos.

Para el fiscal, Tapia y Toviggino integran “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”, se informó.

El fiscal fundamentó su solicitud en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, que muestran un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.

La investigación apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino –oriundo de Santiago del Estero– y a sus allegados. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.

Se sospecha que estos activos fueron comprados con dinero transferido desde la AFA a través de maniobras de blanqueo.

Entre los imputados, además de Tapia y Toviggino, aparecen Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana.

También Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado. (con información de TN)