Tragedia en Bahiense del Norte: allanaron siete domicilios en Bahía Blanca

La Justicia bahiense realizó hoy siete allanamientos en distintas partes de la ciudad, vinculadas con la tragedia en Bahiense del Norte, ocurrida durante el 16 de diciembre de 2023 y en la que murieron 13 personas.

La mayoría de los operativos se llevaron a cabo en la zona céntrica de la ciudad, aunque uno de ellos se desarrolló en el barrio privado Bosque Alto.

En todos ellos se secuestraron teléfonos.

Los allanamientos están vinculados principalmente con la actuación del perito Enrique Gil, para determinar si incurrió en un delito de falso testimonio o encubrimiento respecto de las deficiencias edilicias donde se dieron las muertes.



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Qué pasó

La causa que investiga la tragedia del club Bahiense del Norte había dado un vuelco inesperado a principios de año: lo que había comenzado como una investigación por las deficiencias edilicias del club, se ramificó en un presunto entramado de falso testimonio y encubrimiento que involucra a directivos y un perito oficial.

La clave surgió el pasado 29 de diciembre, durante el peritaje del celular del presidente de la institución, Leandro Ginóbili, imputado en la causa: surgieron audios que dieron motivos suficientes a la Justicia para formar una nueva causa por potencial delito de encubrimiento y falso testimonio.

Según explicó el abogado patrocinante de las familias víctimas de la tragedia, Jorge Otharán, apenas ocurrida la tragedia el club ya gestionaba reuniones con un perito oficial para "minimizar las consecuencias de su dictamen".

En ese momento, la Justicia ya apuntaba directamente contra cuatro figuras clave: Enrique Gil, perito oficial; Leandro Ginóbili; Darío Faure, vinculado a la mencionada institución, y Horacio Varela, ingeniero y excandidato a intendente de Bahía Blanca, quien luego actuó como perito de parte del club.



Maniobra técnica

En enero, Otharán recordó que el primer informe preliminar, realizado a los dos días del desastre, era "lapidario": el muro no tenía vigas, columnas ni encadenados. Sin embargo, tras los contactos denunciados, apareció un informe definitivo en febrero de 2024 con un matiz, a su entender, sospechoso.

"La segunda pericia dice que tenía desperfectos técnicos, pero que era imposible aseverar que si hubiera estado bien construida no se hubiera caído. Ahí es donde incluyen la palabra 'pero' que surge de los audios para darle al fiscal herramientas para una decisión diferente", señaló el abogado.

No obstante, destacó que un peritaje posterior de la Suprema Corte de la Provincia ratificó la negligencia original: el muro cayó porque estaba mal construido, mientras que los sectores que sí tenían estructura técnica permanecieron en pie.