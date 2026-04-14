Capturan a un joven por el robo de ropa en el centro bahiense

Un joven de 19 años fue aprehendido durante el mediodía en el centro de Bahía Blanca, luego de que se constatara que había robado distintas prendas de vestir en varios locales.

La captura se dio en Donado al 100, minutos antes de las 13.

El procedimiento se concretó cuando los efectivos interceptaron a Nazareno Maidana, quien tenía en su poder prendas de vestir con etiquetas.

Tras las averiguaciones correspondientes, se estableció que dichos elementos habían sido sustraídos momentos antes de dos comercios céntricos.

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El joven fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se iniciaron las actuaciones de rigor con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15.

Asimismo, se está intentando determinar su posible vinculación con la sustracción de un teléfono celular ocurrida el día anterior en la misma zona céntrica.