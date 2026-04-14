Violencia en el Shopping: el fiscal general dijo que "la pena en expectativa es alta"

El fiscal general Juan Pablo Fernández aseguró que "es altamente probable" que exista una prisión preventiva para el gremialista detenido anoche por los incidentes en el Shopping durante el Viernes Santo y aseguró que "la pena en expectativa es alta".

El juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi, dispuso la captura de Claudio Montiel por los delitos de coacción agravada, daño y violación de domicilio, todo en concurso real (con lo cual el máximo superaría los 8 años de prisión).

Al mediodía, durante el acto de indagatoria, a cargo de la fiscal Marina Lara, el imputado se negó a declarar.

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La Justicia por ahora descarta el pedido de la fiscal Lara para agravar el cuadro con la figura de privación ilegal de la libertad, pero la fiscalía va a insistir con ello, según dijo Fernández.

"Nosotros entendemos que se afectó la libertad de movimientos de las personas, cuando a una persona se le restringe o se le impone una forma de movilizarse, allí hay una privación de la libertad. No significa que solamente puede estar encerrada en un lugar. Afecta la posibilidad de decidir sobre esos movimientos. Y agravada porque se lo hizo mediante el uso de amenazas", explicó.

Más allá de Montiel (a quien se observa en los videos como el más reaccionario, con un cono naranja en su mano), el juez rechazó por el momento las detenciones (al aceptar eximiciones de prisión) en favor de los máximos dirigentes de la AEC, Raúl Oviedo y Alejandro Olea, secretario general y gremial respectivamente, quienes igualmente están imputados en la causa.

"Existe la posibilidad de que haya más imputados, hay que ver el devenir de la investigación", aclaró el jefe de los fiscales.

Finalmente, sobre la denuncia del gremio, acerca de que desde el interior del Shopping recibieron frases agraviantes e insultos, Fernández respondió: "Entiendo que esa situación eventualmente pudo haber existido, no está acreditado, pero bajo ningún punto de vista algún insulto por parte de alguien de adentro amerita lo que se hizo. Es claro de dónde vino la provocación y cómo se generaron los hechos".