Tras la lesión de Marchesín, ¿Boca puede incorporar a otro arquero para la Copa Libertadores?

Boca recibió este miércoles por la mañana la mala noticia de que su arquero titular, Agustín Marchesín, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que estará varios meses alejado de las canchas.

En este contexto, una de las principales interrogantes cubrió al mundo Boca fue si el “Xeneize” podía incorporar o no a un nuevo arquero para los partidos que le restan disputar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca sí puede contratar a otro arquero para la Copa, por lo que no está obligado a jugar solo con los suplentes actuales (como Leandro Brey).

Si el Consejo de Fútbol decide que necesita experiencia para lo que queda de la fase de grupos y los posibles octavos de final, el reglamento de la Conmebol lo ampara totalmente, siempre que cumpla con la presentación de los estudios médicos de Marchesín ante la sede en Luque, Paraguay.

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Según el reglamento, la sustitución de un arquero por lesión grave se puede realizar en cualquier fase del torneo (desde fase de grupos hasta la final) y se debe realizar hasta 24 horas antes del siguiente partido para que pueda ser de la partida.

El nuevo arquero deberá utilizar el mismo número de camiseta que el jugador sustituido (en este caso, el que usaba Marchesín).

Entonces, para la Copa Libertadores, Boca puede contratar a un arquero de otro club incluso si jugó la fase previa de la Copa, aunque hay restricciones si ya jugó fase de grupos para otro equipo en la misma edición, según el manual de competición vigente.

Para el Torneo Apertura, al ser una lesión que demanda más de 4 meses de recuperación, la AFA suele otorgar un cupo extra, lo cual le permitiría al “Xeneize” fichar un arquero para el campeonato.