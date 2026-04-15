Tras la salida de Mascherano, el nuevo DT del Inter Miami elogió a Lionel Messi: “El mejor de la historia”

Este martes, el Inter Miami anunció la renuncia de Javier Mascherano como entrenador y sorprendió a los fanáticos. El nuevo DT interino será Guillermo Hoyos, que ya dirigió su primer entrenamiento y no dudó en elogiar a Lionel Messi.

El técnico argentino tuvo pasos por clubdes de su país, México, Chile, Bolivia (donde además fue seleccionador nacional), Grecia y Chipre. Además, cuenta con experiencia en el desarrollo del fútbol formativo (incluyendo su paso por el Barcelona) y fue director deportivo del equipo rosa antes de su reciente cambio de rol.

En un video publicado por el club, habló de sus sensaciones ante este gran desafío que tiene por delante. “Con mucha ilusión, muchos sueños. Hemos estado siempre en el fútbol, siendo jugador y ahora entrenador. Realmente es una posibilidad, una oportunidad. Para mí, soy creyente y es una gran bendición que estoy viviendo y mi familia también. Agradecer a las personas que han confiado en uno para este tema y tratar de hacerlo humana y deportivamente muy bien”, dijo.

Además, se refirió a la sorpresiva salida de Javier Mascherano: “Yo creo que es una decisión propia, de cada uno; tendrá sus motivos para tomarla. Desde acá agradecerle este año y medio que trabajó con nosotros. Hemos salido campeones y hay una liga ganada. Realmente no puedo decir mucho más”.

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Por otra parte, palpitó su estreno ante Colorado Rapids y no dudó en destacar una gran cualidad de Lionel Messi. “Es un equipo que es ganador; constantemente gana a través del mejor jugador de la historia que exige, y el equipo exige todo eso. Entonces hace que sea algo, no diría normal, pero que se acerca a lo normal porque el Inter tiene que salir a jugar y ganar en todos los campos. Es una forma de vivir más que de jugar. Los jugadores que tenemos hacen que busquemos permanentemente ganar”, afirmó.

Y agregó: “Eso no escapa a la ilusión y los sueños que tenemos nosotros y tratar de hacer un gran partido y traernos el resultado positivo”.

Qué dijo Javier Mascherano sobre su salida del Inter Miami

“Quiero que todos sepan que, por razones personales, he decidido terminar mi ciclo como entrenador del Inter Miami”, comunicó el DT que llevó al equipo a conseguir su primer título de la historia en la MLS. Sin embargo, no dio mayores precisiones sobre esa situación que lo alejó del club.

Mascherano les dedicó sentidas palabras a los futbolistas y a la dirigencia: “Quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”.