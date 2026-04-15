Incendio en un medidor de gas: dos personas asistidas por inhalación de humo

Un incendio se desató esta madrugada en una vivienda de Las Heras al 600, lo que motivó la intervención del Comando de Patrullas tras un llamado al 911. Al arribar, los efectivos constataron que el medidor de gas se encontraba en llamas y presentaba una fuga activa.

De acuerdo a lo informado, una mujer que residía en el lugar logró salir a tiempo con la ayuda de un vecino que advirtió el foco ígneo cuando se dirigía a su trabajo. La damnificada fue asistida por personal de emergencias en el lugar, sin que presentara lesiones.

Minutos después, personal de Bomberos logró sofocar rápidamente el fuego y procedió al corte del suministro de gas, evitando que el incidente se agravara.

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En tanto, dos personas que se encontraban en un sector superior de la vivienda inhalaron humo, aunque no requirieron traslado y se encuentran en buen estado.

En base a las primeras pericias, no se detectaron indicios de intencionalidad, registrándose únicamente daños materiales. Se dio intervención a especialistas para determinar las causas del hecho.