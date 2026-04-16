En Washington, Caputo defendió el plan económico y prometió bajar impuestos

En el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, hicieron una presentación ante inversores en la que describieron la situación económica argentina y reafirmaron los próximos pasos de su plan.

Ambos funcionarios coincidieron en que avanzarán con reformas estructurales para la Argentina y buscarán mejorar la competitividad y atraer inversiones. Durante su exposición, Caputo sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es “reducir lo que llamamos el costo argentino” y precisó que para lograrlo se apuntará a tres ejes: “Bajar impuestos, reducir regulaciones y mejorar la logística”.

“Esta es la primera vez que tomamos este camino y no nos vamos a mover ni un centímetro de él para continuar con nuestras reformas estructurales. Ahora estamos en una posición mucho mejor porque después de las elecciones de medio término tenemos un Congreso mucho más alineado con nuestras políticas. Así que eso también nos permitirá seguir enviando leyes al Congreso para continuar en este camino de reformas”, insistió Caputo.

Y siguió: “Necesitamos ser más competitivos, pero lo estamos haciendo bajando impuestos, reduciendo regulaciones, mejorando la logística, y no a través de la vieja forma que los políticos solían usar en Argentina, que era mediante mega devaluaciones para ocultar la falta de productividad”.

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Por su parte, Bausili defendió el esquema cambiario: “Tenemos un régimen cambiario que prevalece después de un ataque tan fuerte como el que atravesamos”. El titular del Central dijo que en los últimos meses se redujo la volatilidad y bajaron las tasas de interés.

“En un contexto de estabilidad cambiaria, donde los precios relativos todavía se están acomodando, esperamos que este sea un proceso que ya esté llegando a su fin”, afirmó Bausili, y atribuyó la mayor resistencia del país al shock externo a “la solidez de los pilares del programa económico y las reformas que ya se han llevado a cabo”.

Caputo añadió que, pese al impacto global sobre los precios de los commodities como el petróleo y la carne, el programa económico se mantiene sin modificaciones: “Nuestro enfoque en términos de política monetaria sigue centrado en las tendencias subyacentes de la inflación y no en reaccionar a shocks en precios relativos”. Por ello, dijo, el Central ha mantenido una “postura monetaria restrictiva” durante los últimos seis meses y no prevén cambios hasta que la inflación doméstica converja al nivel internacional.

El presidente del Banco Central enfatizó además en la importancia de la credibilidad: “Lo que esperamos es haber construido credibilidad, que será una herramienta muy importante”. Y en relación con la acumulación de las reservas, expuso: “Estamos cerca de los US$6000 millones”.

Apoyo

Este jueves, el Banco Mundial informó que se está trabajando con la Argentina en una garantía de hasta US$2000 millones para ayudar a refinanciar “una porción relevante de la deuda, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”. De todos modos, advirtió el organismo, la operación propuesta está sujeta a la aprobación del directorio ejecutivo del Banco Mundial.

“En las Reuniones de Primavera, el Grupo Banco Mundial reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de la Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores”, indicó la entidad a través de un comunicado.

De acuerdo a la agencia Bloomberg, la Argentina negocia un crédito respaldado por instituciones del Banco Mundial. La tasa de interés sería de alrededor de 5%, aunque ese aspecto aún se estaría conversando, así como el monto final.

De esta manera, Caputo busca conseguir financiamiento a un costo más barato del que implicaría regresar a los mercados internacionales de deuda, teniendo en cuenta que el riesgo país todavía se ubica por encima de los 500 puntos. (con información de TN)