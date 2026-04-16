Robó una moto en Villa Mitre y fue capturado del otro lado de la ciudad

Un hombre fue capturado hoy, luego de que robara una moto en inmediaciones de Villa Mitre.

La captura se llevó a cabo sobre las 14.30 del jueves, en Malvinas y Ugarte, luego de datos aportados desde el Centro de Monitoreo.

Para ese entonces, el delincuente había abandonado el vehículo y trató de escapar a pie. Se constató que había roto el sistema de ignición para robarlo.

En ese lugar fue aprehendido Alan Morales, de 23 años.

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Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15.

La carátula es Robo de motovehículo agravado por encontrarse en la vía pública.