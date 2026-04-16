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Robó una moto en Villa Mitre y fue capturado del otro lado de la ciudad

El hecho ocurrió en la tarde de este jueves.

Un hombre fue capturado hoy, luego de que robara una moto en inmediaciones de Villa Mitre.

La captura se llevó a cabo sobre las 14.30 del jueves, en Malvinas y Ugarte, luego de datos aportados desde el Centro de Monitoreo.

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Para ese entonces, el delincuente había abandonado el vehículo y trató de escapar a pie. Se constató que había roto el sistema de ignición para robarlo.

En ese lugar fue aprehendido Alan Morales, de 23 años.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15.

La carátula es Robo de motovehículo agravado por encontrarse en la vía pública.

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