Detuvieron a un hombre por tenencia de material de abuso sexual infantil

Un hombre de 35 años fue detenido en nuestra ciudad, acusado de haber tenido en su poder material de abuso sexual infantil.

Se trata de Leonardo Fabio Arias, quien fue arrestado por orden del Juzgado de Garantías N° 2, a pedido del fiscal Rodolfo De Lucia, de la UFIJ N° 20.

Según la investigación, el 22 de julio de 2024 Arias utilizó su usuario de Snapchat, teniendo en su poder y manipulando dentro de la aplicación, un video donde se observa a un menor siendo sometido a situaciones abusivas.

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El acusado cuenta con antecedentes penales por facilitación de material en el que se exhiben menores de edad desarrollando actividades sexuales explícitas en concurso real con tenencia de representaciones de menores de 18 de años dedicados a actividades sexuales explícitas y de representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales; agravado este último por ser las víctimas menores de 13 años, por lo que se ordenó su detención.

La detención, a cargo de personal de la DDI, se dio en la vía pública de Bravard al 1.800, cerca de su domicilio.