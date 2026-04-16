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Alerta por bancos de niebla en la zona de Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense

El fenómeno se dará entre la noche del jueves y el mediodía del viernes, según Defensa Civil.

Fotos: Defensa Civil y Archivo La Nueva.

Las autoridades emitieron una advertencia por la presencia de bancos de niebla y neblinas que afectarán desde la noche de este jueves hasta las primeras horas de la mañana del viernes 17 de abril a gran parte del territorio bonaerense.

En este marco, se espera una reducción significativa de la visibilidad, con especial incidencia en el centro, oeste, noroeste, sur y sudeste de la provincia.

De acuerdo con el parte difundido, la zona de Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense se encuentra entre las regiones más comprometidas por este fenómeno, lo que podría generar complicaciones en la circulación vehicular, especialmente en rutas y accesos a centros urbanos.

Por ello, se recomienda a los conductores extremar las precauciones, circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y mantener distancia prudencial entre vehículos.

Además, se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor densidad de niebla. Las condiciones mejorarían hacia la media mañana del viernes, cuando se disiparían progresivamente los bancos de niebla.

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