Dos grandes figuras del tenis mundial le dicen "no" al Masters de Madrid

La lesión en la muñeca que lo dejó afuera en el ATP 500 de Barcelona, también marginó de Madrid a Carlos Alcaraz. Foto: NA.

Los tenistas Carlos Alcaraz y Novak Djokovic anunciaron que no van a jugar el Masters de Madrid por estar en proceso de recuperación de sendas lesiones.

El Masters de Madrid se jugará desde el próximo miércoles 22 y se extenderá hasta el domingo 3 de mayo.

En el caso del español y número 2 del mundo, será baja del certamen que había ganado en 2022 y 2023 por una lesión en la muñeca.

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Alcaraz anunció la decisión a través de un posteo en sus redes sociales, donde se lamentó porque reconoció que “Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí”.

En el comunicado, Alcaraz también confesó que es una noticia “que cuesta muchísimo dar”, y que le “duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá que nos veamos pronto”.

De esta manera, Alcaraz se ausentará del torneo por segunda edición consecutiva. El año pasado fue por una lesión que sufrió durante la final del ATP 500 de Barcelona ante el danés Holger Rune.

Djokovic: "Volver pronto"

Por otra parte, también Novak Djokovic hizo un posteo en su cuenta en X en el que anticipó que se lo perderá.

"Madrid, lamentablemente no podré competir en el @MutuaMadridOpen este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", dijo el tenista serbio, de 38 años.

En su caso es a raiz de una lesión persistente de hombro.

Djokovic disputó su último partido en el Masters de Indian Wells (a mediados de marzo), donde fue eliminado en la cuarta ronda por el británico Jack Draper.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam se perdió posteriormente los torneos de Miami y Montecarlo. Djokovic ganó el torneo de Madrid en tres ocasiones: en 2011, 2016 y 2019.