Diario de viaje, día 4: el posteo editado y la eterna espera de los abanderados

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Debo reconocer que los primeros días en Panamá, salvo el sábado que llegamos de viaje, fueron bastante livianos en comparación con otros eventos semejantes.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud comenzaron a paso lento, sin necesidad de esa taquicardia que envuelve cada cobertura, corriendo de un lugar a otro y manoteando algo al pasar para engañar al estómago.

Este jueves todo eso desapareció.

Primero, porque el trasporte oficial sufrió unos cambios y los horarios no nos beneficiaron ni nos permitieron organizarnos previamente.

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Luego, porque la sucesión de deportes obligó a estar pendientes del reloj, de hacer cálculos y, además, de tomar más nota que los días anteriores.

El primer objetivo fue estar presentes en el inicio de la natación, por lo que implica la disciplina y porque Argentina vino hasta acá con una delegación de lujo que la encabeza Agostina Hein, la gran figura de los Juegos.

Luego, algo de judo para llenar el casillero hasta salir al aire en El Diario Deportivo, por La Nueva Play, en vivo junto al estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Allí mismo, en el MPC (sala de prensa), aprovechando el aire acondicionado y el agua no tan caliente, empezamos a diagramar con algunos colegas la cobertura de las finales de la natación, previstas para las 18 (las 20 de Argentina).

No solo para tener en mente el orden de las carreras, sino para adelantarnos a posibles buenas marcas, algo que la propia Hein, Matías Chaillou y gran parte del plantel nacional de natación nos tiene acostumbrados.

Fueron varios apuntes hasta que llegó la hora de ir a tiro con arco, oportunidad en la que Isabella Chorvat y Bianca González lograron la medalla de bronce.

Eso era en la Ciudad Deportiva Irving Saladino. Por lo que una vez finalizada las entrevistas, regresamos a la piscina del Centro de Alto Rendimiento.

"No puedo arrancar de mejor manera. Se trabajó mucho para estar donde estamos y cuesta mucho mantenerse. Estoy muy agradecida de los que forman parte de mi camino", me respondió Hein ante la primera pregunta, ya con dos récords sudamericanos absolutos en su poder y con lágrimas en los ojos, como cuando hablamos el año pasado en Asunción.

"Trato de romper la prueba, agarro mucha más confianza para el resto de los días", sentenció.

Y continuó: "Las dos tienen mucho valor, pero la de los 800 es muy linda porque la había bajado una brasilera hace unos días. Yo dije 'ya está, no lo voy a hacer nunca' porque en el Mundial me había quedado cerca, pero a la vez lejos".

Cuando ganó los 800 empecé a luchar con la señal y el WiFi para inmortalizar el momento en las redes. Hasta que quedó. Pero cuando levanté la vista, la argentina ya había bajado otra marca regional, por lo que tuve que editar el posteo que tanto me costó.

Casi dos horas más tarde apareció el otro abanderado de la delegación. Claro, debimos esperar que se tire a la pileta por tercera vez para ser parte de la posta 4x100, que se colgó la de oro en el cierre del primer día.

"Es todo pura emoción, estoy contento con mis tiempos, pude nadar lo mejor posible", declaró el nacido en Torino, Italia, pero radicado en Mar del Plata.

"Estoy re contento con haber bajado la barrera de los 50 segundos, es un logro muy importante para mí. De chiquito lo veía lejos, en la tele, y ahora estar yo ahí me emociona", mencionó.

No es para menos.