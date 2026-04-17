Instituciones de discapacidad en crisis: el Municipio reclama por pagos adeudados

El hogar Don Oriones es una de las entidades perjudicadas (Foto archivo La Nueva)

El Municipio de Bahía Blanca reclama por los pagos atrasados a entidades de la ciudad que brindan residencia y atención a personas con discapacidad. El intendente Federico Susbielles se reunió con entidades locales y pidió audiencia con el ministro de salud de la Nación.

Desde diciembre no reciben los aranceles que abonaba ANDIS. El intendente Susbielles pidió una respuesta urgente al Ministerio de Salud y activó una mesa local de emergencia.

Estas instituciones están viviendo una situación crítica: desde diciembre no reciben los aranceles que el Gobierno Nacional abonaba a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que pone en riesgo la continuidad de su funcionamiento y la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

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Semanas atrás, desde el Hogar Don Orione habían visibilizado el problema con La Nueva, e indicaron que corría peligro la institución ya que las partidas de Nación eran utilizadas para pagarle a los colaboradores.

En este contexto, el intendente Federico Susbielles mantuvo un encuentro con autoridades de entidades como el Cotolengo José Nascimbeni, el Hogar Don Orione e INCUDI, con el objetivo de abordar la problemática y coordinar acciones frente a la emergencia.

“Es fundamental que toda la dirigencia de Bahía Blanca se comprometa a gestionar para que el Ministerio de Salud cumpla con esta obligación. Estamos hablando de instituciones que cumplen un rol imprescindible en nuestra comunidad”, expresó Susbielles.

Asimismo, el jefe comunal informó que solicitó una audiencia con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para avanzar en una pronta solución.

En paralelo, y ante la urgencia de la situación, el Municipio conformó una mesa de trabajo permanente junto a la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, la Dirección General de Discapacidad y Accesibilidad, empresas y otras instituciones, con el objetivo de articular acciones de emergencia que permitan sostener el funcionamiento de estas entidades y llevar tranquilidad tanto a los trabajadores como a las personas que reciben su atención.