El Hogar Don Orione en problemas por el incumplimiento de la Ley de Discapacidad

El Hogar Don Orione que alberga a personas con discapacidad severa y tiene actualmente más de 20 residentes, la mayoría adultos, atraviesa una situación económica difícil ya que no se está cumpliendo con la Ley de Discapacidad votada en el Congreso el año pasado y que estipula la ayuda económica a este tipo de instituciones.

A lo largo del país se han denunciando recortes, demora en pagos de hasta seis meses a prestadores y falta de fondos de Incluir Salud/Obras Sociales. A pesar de fallos judiciales que ordenan su aplicación, el gobierno ha dilatado su cumplimiento, provocando cortes de servicios y peligro de cierre de instituciones.

En este contexto, la hermana Karina Rodríguez, directora del Hogar de Peregrino Don Orione, habló con La Nueva y comentó la situación crítica que están viviendo y el lanzamiento de una campaña solidaria para ayudar a la institución.

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"Las instituciones que trabajan con discapacidad son prestadores de salud, por lo que tienen un convenio con lo que era ANDIS y ahora está bajo la orbita del Ministerio de Salud. Estos realizan un aporte monetario ya estipulado por cada residente que está en el hogar, para cubrir los datos de alimentación, vestimenta, atención profesional y que también se utiliza para pagar los sueldos de las personas que trabajan en el lugar. Esto no se está haciendo hace meses y estamos afrontando una situación muy delicada", indicó.

"Gracias a dios la gente de Bahía es muy solidaria y colabora con nosotros con aportes de todo tipo, como la Cooperativa Obrera, que nos donan alimentos una vez por mes, el Municipio, etc. pero sin el aporte de Nación, no podemos subsistir, porque es clave para mantener activo el lugar, sobre todo, porque es lo que cubre los sueldos y las obligaciones tributarias que tenemos", afirmó la hermana Karina.

"Siempre los pagos se hacen con atraso, pero se realizan. Ahora desde diciembre no recibimos nada y tenemos un atraso muy grande, incluso no se nos ha enviado el pedido de facturación de marzo, lo que hace de la situación algo insostenible", sostuvo.

La falta del aporte monetario no es la única dificultad que está atravesando el Hogar Don Orione, si no que también desde Nación no están cumpliendo con el envío de medicación e insumos:

"Sumado a esto, no nos están entregando la medicación de los residentes, que tienen Incluir Salud, ni los pañales, ni la alimentación de sonda que es necesaria para varios chicos que tenemos en el hogar con esta especificación nutricional", indicó la directora.

"Hace un tiempo empezamos con una colecta de pañales. PAMI nos está cumpliendo con la entrega de una cierta cantidad y medicación con lo justo, pero sin el aporte del Ministerio en lo económico se nos hace imposible cubrir las necesidades que tenemos".

En este momento el Hogar pide la ayuda de la sociedad con la donación de pañales para adultos de diferente tamaño y con una colaboración económica a voluntad para poder cubrir los gastos mínimos para seguir subsistiendo.

Aquellos que quieran colaborar con a institución, lo pueden hacer al alias hogar.donorione o acercarse a su dirección en Av Pringles 900 o ponerse en contacto con ellos en Instagram.