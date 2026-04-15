Tras el incendio en una casa del macrocentro, Camuzzi alerta sobre robos de flexibles en Bahía Blanca

La empresa Camuzzi informó que, en la madrugada de hoy, se produjo un incendio en una vivienda de Bahía Blanca como consecuencia del intento de robo de un flexible —componentes que forman parte de los medidores domiciliarios de gas—, una práctica delictiva que, además de estar penada por la ley, implica un altísimo riesgo para la seguridad de las personas.

El flexible es un caño de cobre que conecta el medidor con la instalación interna del hogar. Su sustracción provoca que el gas quede venteando, generando una situación de altísimo riesgo tanto para los habitantes de la vivienda afectada como para los vecinos. En muchos casos, estos robos se realizan mediante maniobras precarias y sin ningún tipo de medida de seguridad, lo que incrementa el peligro incluso para la persona que lleva adelante la acción.

Este tipo de hechos puede derivar en pérdidas de gas, incendios, explosiones o intoxicaciones, además de la interrupción inmediata y automática del suministro en el domicilio afectado.

Un episodio de estas características fue reportado en el día de hoy en una vivienda del macrocentro de Bahía Blanca, donde un intento de robo del flexible provocó un incendio que generó alarma entre los vecinos de la zona. Durante la maniobra se habría producido una liberación de gas natural, que derivó en el inicio del fuego.

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Al lugar acudieron rápidamente dotaciones de Bomberos y efectivos policiales, quienes lograron controlar el incendio. En tanto, el equipo técnico de Camuzzi realizó el cierre seguro del suministro, evitando que la situación se propagara a viviendas linderas o que produjera consecuencias mayores.

Camuzzi desalienta enfáticamente este tipo de conductas delictivas y recuerda que cualquier intervención sobre las instalaciones de gas debe ser realizada exclusivamente por un gasista matriculado.

Por último, la distribuidora solicita a los usuarios que, en caso de detectar la falta de suministro por robo de flexibles o cualquier situación anómala vinculada a la red de gas, se comuniquen de inmediato con la Línea de Emergencias de Camuzzi Gas Pampeana:

0800-666-0810 / 0810-666-0810.