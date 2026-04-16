Más de 300 puestos de trabajo: el impacto laboral que proyecta el nuevo astillero de Comodoro

La recuperación del Astillero de Comodoro Rivadavia avanza a paso firme y ya comienza a despertar fuertes expectativas en torno al impacto laboral que tendrá en la ciudad. Con un avance cercano al 60 por ciento, la obra se perfila como uno de los proyectos productivos más importantes de la región, con la promesa de generar más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos una vez que entre en pleno funcionamiento.

Durante una recorrida realizada este jueves, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que los trabajos se desarrollan dentro de los plazos previstos y remarcó el valor estratégico que tendrá el predio no solo para la actividad naval, sino también para la economía local.

“Cuando esté funcionando a pleno, el astillero generará más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos, con cinco gradas operativas en simultáneo”, sostuvo el mandatario, al tiempo que anticipó que durante el segundo semestre comenzarán a ingresar las primeras embarcaciones para tareas de reparación.

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Uno de los aspectos que más expectativa genera en Comodoro Rivadavia es la proyección laboral vinculada al astillero. Actualmente, ya hay 45 personas trabajando en la obra, entre empleados directos y personal perteneciente a empresas tercerizadas.

Según detalló la administradora del Puerto local, Digna Hernando, de ese total 21 trabajadores pertenecen directamente al astillero, mientras que el resto forma parte de firmas contratadas para servicios específicos.

Además, adelantó que a medida que continúe el avance del proyecto se sumarán al menos 15 nuevos trabajadores en la etapa de obra, lo que incrementará aún más la actividad en el predio.

Esto representa un fuerte impulso para la generación de empleo calificado, especialmente en rubros técnicos e industriales, sectores clave para la diversificación económica de la ciudad.

La obra contempla una inversión superior a los 15 millones de dólares e incluye infraestructura de alta complejidad técnica, como la instalación del sistema syncrolift para elevación de buques, pilotes estructurales y una red de rieles que conectará con los galpones industriales.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el impacto irá mucho más allá de la industria naval, ya que el movimiento económico alcanzará a empresas proveedoras, talleres metalúrgicos, transporte, servicios portuarios y sectores comerciales vinculados.

Torres aseguró que la recuperación del predio apunta a “dinamizar la economía y posicionar a la ciudad en un lugar estratégico”, al tiempo que destacó que durante años el puerto fue relegado y hoy comienza a recuperar protagonismo. (ADN Sur)