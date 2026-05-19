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Criar a un hijo costó hasta $654 mil por mes en abril, según el Indec

El monto definitivo varía según la edad del menor. Qué elementos tiene en cuenta la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Estos valores incluyen alimentos, vestimenta, transporte, salud, educación y otros gastos cotidianos

El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a subir y, en abril de 2026, una familia necesitó entre $511.763 y $654.221 por mes, según la edad del menor.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través de la actualización de la canasta de crianza.

El relevamiento contempla no solo los gastos básicos, como alimentación, ropa, salud, educación y vivienda, sino también el valor económico del tiempo dedicado al cuidado infantil.

De acuerdo con el informe, mantener a un bebé menor de un año demandó $511.763 mensuales. En el caso de niñas y niños de 1 a 3 años, el monto ascendió a $609.574. Para el grupo de 4 a 5 años, la cifra fue de $520.413, mientras que para chicos de entre 6 y 12 años alcanzó los $654.221, el valor más alto de todos los segmentos analizados.

El organismo explicó que la canasta está compuesta por dos grandes rubros. Por un lado, los bienes y servicios indispensables para el desarrollo de niños y adolescentes. Por otro, el costo del cuidado, calculado según la cantidad de horas necesarias en cada etapa de crecimiento.

En cuanto a los gastos esenciales, el Indec estimó que durante abril se necesitaron $166.479 para un menor de un año; $214.963 para chicos de 1 a 3 años; $273.781 para quienes tienen entre 4 y 5 años; y $339.626 para la franja de 6 a 12 años.

Estos valores incluyen alimentos, vestimenta, transporte, salud, educación y otros gastos cotidianos vinculados al bienestar infantil.

A eso se suma el costo del cuidado. Para bebés menores de un año, el cálculo fue de $345.284 mensuales, tomando como referencia 147 horas de atención. En el grupo de 1 a 3 años, el monto llegó a $394.611 por 168 horas. Para niños de 4 y 5 años, el valor se ubicó en $246.632, mientras que para la franja de 6 a 12 años alcanzó los $314.595.

La metodología utilizada toma como base las remuneraciones vigentes para personal de casas particulares dedicado a tareas de asistencia y cuidado de personas.

El informe también mostró un fuerte incremento interanual en todos los tramos etarios. En abril de 2025, la canasta para menores de un año era de $410.524 y un año después pasó a $511.763. En el caso de chicos de 1 a 3 años, subió de $487.826 a $609.574.

Para el grupo de 4 a 5 años, el costo aumentó de $410.197 a $520.413. En tanto, para niñas y niños de 6 a 12 años, la cifra trepó de $515.984 a $654.221.

Según el Indec, la suba responde tanto al avance de la inflación como al incremento en los salarios vinculados a las tareas de cuidado. (Infobae)

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