River sufrió otra baja de peso para la final del Torneo Apertura

Eduardo Coudet sumó un nuevo dolor de cabeza para la seguidilla definitoria que marcará el cierre del semestre para River: este lunes se confirmó la lesión de un importante futbolista, quien no podrá disputar la final del Torneo Apertura ni los partidos de Copa Sudamericana ante Bragantino y Blooming.

El Millonario había sufrido el fin de semana las bajas de Sebastián Driussi -esguince grado 2 ligamento colateral medial derecho-, Aníbal Moreno -esguince del ligamento colateral medial derecho- y Gonzalo Montiel (desgarro cuádriceps izquierdo).

Matías Viña, quien fue titular en el lateral izquierdo ante Rosario Central, se presentó a la práctica de esta mañana con una molestia muscular y los estudios médicos a los que se sometió confirmaron que padece un desgarro en el aductor derecho.

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El uruguayo, rueda de auxilio para el Chacho con Marcos Acuña también tocado, afrontará un período de recuperación de entre 14 y 21 días, por lo que su reaparición en las canchas se daría recién luego del Mundial.