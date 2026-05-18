Chiche Gelblung se descompensó y debió ser internado en terapia intensiva

Chiche Gelblung sufrió una trombosis en el tobillo durante las últimas horas y debió ser internado de urgencia en terapia intensiva.

Le hicieron un stent y su estado es delicado, aunque estaría despierto y a la espera de nuevos exámenes, informó el sitio TN.

Chiche había salido hace poco de una internación. A mediados de abril se rumoreó que tuvo un infarto y rápidamente desmintió la información, aunque sí dijo que le colocaron dos stents. (TN)

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