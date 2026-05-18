Día de la Escarapela: por qué se celebra cada 18 de mayo

La escarapela es uno de los símbolos patrios que distingue a los argentinos que usan esta insignia del lado izquierdo del pecho en diferentes fechas, entre ellas este lunes 18 que es cuando se conmemora su día.

La escarapela fue creada en 1812 por solicitud de Manuel Belgrano durante el Primer Triunvirato como distintivo en las Provincias Unidas del Río de la Plata y tuvo como objetivo unificar los colores del ejército, distinguirse de los enemigos y fomentar la unidad nacional.

En 1935 el Consejo Nacional de Educación instituyó al 18 de mayo como el Día de la Escarapela, al considerarla uno de los emblemas patrios más representativos de los argentinos que, además de ese día, la utilizan durante toda la Semana de Mayo que se lleva a cabo desde este lunes hasta el próximo 25 de mayo, el Día de la Bandera que se conmemora el 20 de junio y el Día de la Independencia que se evoca el 9 de julio.

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El Día de la Escarapela nos invita a reflexionar sobre los valores y principios que dieron origen a la nación argentina y este símbolo patrio nacido en los albores de la independencia, continúa siendo un emblema de unidad y orgullo nacional.

La creación de la escarapela y las diferentes versiones sobre su origen

El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano propuso que se creara una escarapela nacional, ya que, hasta ese momento, los distintos cuerpos del Ejército utilizaban diferentes distintivos. Unos días después, el 18 de febrero, el Triunvirato, integrado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano A. Chiclana, aprobó el uso de la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco y azul celeste, colores que provenían de los colores borbónicos, de la casa de Fernando VII (rey ausente de España).

Una de las versiones indica que los colores blanco y celeste fueron utilizados por primera vez durante las invasiones inglesas -en 1806 y 1807- por el primer cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata, y que luego empezaron a popularizarse entre los criollos.

Otra versión dice que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires, cuando se presentaron a una entrevista con el entonces coronel Cornelio de Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, el 19 de mayo de 1810.

En el año 1935, el Consejo Nacional de Educación instituyó el 18 de mayo como Día de la Escarapela y en 1951 la fecha fue incluida en el calendario escolar. (NA)